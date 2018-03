Il debito pubblico rischia di sequestrare l' Italia per ancora lunghi anni

investireoggi

: #Istat Più crescita, meno deficit, più occupati, cala anche il debito pubblico. La politica dei nostri governi dà b… - PaoloGentiloni : #Istat Più crescita, meno deficit, più occupati, cala anche il debito pubblico. La politica dei nostri governi dà b… - PiazzapulitaLA7 : Il debito pubblico italiano aumenta di 400 mila euro ogni 5 minuti. Quello tedesco ogni 5 minuti scende di 180 mila… - Ettore_Rosato : Rapporto Istat racconta Italia forte: crescono Pil e occupati, scendono debito pubblico e rapporto deficit/Pil. Abb… -

(Di sabato 3 marzo 2018) ... ovvero per fare qualche spesa in deficit e mai per misure di reale sostegno all'economia., con la crisi un buco da 300 miliardi da tappare C'è un altro aspetto negativo poco indagato ...