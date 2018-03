Il carabiniere killer alla figlia Papà non ti farà mai male

Salta funerale del carabiniere killer - spunta la telefonata con la figlia : "Non ti farò mai del male" : "Tutti sappiamo la verità, io sarei la persona più felice del mondo se tu ti curassi, e diventassi un uomo e un padre migliore, ma tanto so che dallo psicologo non ci vai". L'appuntato prova a ...

Salta funerale del carabiniere killer - spunta la telefonata con la figlia : “Non ti farò mai del male” : Sono Saltati i funerali in chiesa a Secondigliano di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie, sparato alla moglie Antonietta e poi si è ucciso. Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale. Nessuna decisione sulle esequie, come da voci circolate, è stata adottata dalla Questura di Napoli che, attraverso i suoi dirigenti, ha riferito all'Ansa che la scelta ...

Le folli lettere del carabiniere killer : Aveva pianificato tutto Luigi Capasso, il carabiniere che mercoledì mattina a Cisterna di Latina ha ucciso le sue figlie, ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e poi si è tolto la vita. A ...

Orrore di Latina - tre inchieste sui misteri del carabiniere killer : Inviato a Latina Ora sono in molti a chiedersi cosa non abbia funzionato, chi non abbia saputo interpretare i tanti campanelli d'allarme sulla tragedia di due giorni fa nella palazzina di via Collina ...

