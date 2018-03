Il 4 marzo prima giornata internazionale contro il Papilloma virus

La prima Developer Preview di Android P dovrebbe essere disponibile a metà marzo : dovrebbe mancare davvero poco al rilascio della prima Developer Preview di Android P come ci ricorda @evleaks, secondo cui la data dovrebbe essere fissata verso la metà di marzo. L'articolo La prima Developer Preview di Android P dovrebbe essere disponibile a metà marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il film consigliato di oggi - sabato 3 marzo : Gli ultimi saranno ultimi – Prima TV : Questa sera, sabato 3 marzo, il film consigliato per voi è il drammatico Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio. La pellicola, in Prima tv su Rai 1, è basata sull’omonimo spettacolo teatrale interpretato dalla stessa Cortellesi e affronta i temi della disoccupazione e della vessazione sul posto di lavoro. film consigliato: Gli ultimi saranno ultimi Gli ultimi saranno ultimi è il film ...

Ginnastica - Serie A 2018 Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la gara - 3 marzo - : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una sintesi , a pagamento, nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la gara (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Si torna finalmente a gareggiare dopo il lungo inverno, ad Arezzo scatta la stagione che porterà agli Europei di agosto e ai Mondiali di ottobre. Le ragazze sono pronte per tornare in pedana e regalarci un grande spettacolo anche se la forma non sarà delle migliori visto che gli appuntamenti clou sono molto in là nel calendario. Il format del massimo ...

Gabriele Corsi presenta Boss in incognito : prima puntata - stasera 2 marzo 2018 : Torna l’appuntamento con “Boss in incognito”, il docu-reality di Rai2 che, giunto alla quinta stagione sarà condotto da Gabriele Corsi

Le ultime carte giocate dai leader politici prima del 4 marzo : Alla vigilia della chiusura della campagna elettorale tutti giocano le ultime carte per tirare la volata ai propri schieramenti: il centrodestra si presenta unito, per la prima volta durante tutta la competizione elettorale, e in coro i quattro leader garantiscono che non ci saranno "inciuci" dopo il voto, nemmeno nel caso in cui la coalizione non dovesse ottenere la maggioranza per governare. Non mancano le ...

Allerta Meteo - adesso si abbatte sull’Italia la prima forte tempesta primaverile : forte maltempo Sabato 3 marzo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Bersaglio Mobile - anticipazioni e ospiti 2 marzo : Mentana in prima serata La7 : Possibile anche la diretta streaming sul sito di La7 . Speciale Bersaglio Mobile su La7 con Mentana Ultimi colpi e proclami della campagna elettorale questa sera visto il giorno di riflessione ...

Boss in incognito – Prima puntata del 2 marzo 2018 – Paolo Luchi protagonista. : Boss in incognito, il reality di Rai 2 che vede dei grandi imprenditori sotto copertura, propone stasera la Prima puntata della sua quinta stagione. Alla guida della trasmissione c’è un nuovo conduttore (il quarto in totale), Gabriele Corsi, che farà da narratore della trasmissione ma anche da autista dei protagonisti della puntata. Boss IN incognito | Il format Gabriele Corsi, quindi, sarà il […] L'articolo Boss in incognito – ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - venerdì 2 marzo : Fai bei sogni (prima visione assoluta) : Per gli amanti del genere drammatico, questa sera Rai 3 propone una prima visione assoluta italo-francese con il nostro Valerio Mastandrea. Fai bei sogni, questo il titolo della pellicola, è il film consigliato di oggi, venerdì 2 marzo, e racconta il percorso interiore del protagonista per superare il dolore causato dalla perdita della madre, avvenuta quando era solo un bambino. film consigliato: Fai bei sogni Fai bei sogni, film suggerito per ...

Previsioni Meteo - alla fine l’Inverno si conclude col botto. Prima metà di marzo con tanta neve al Nord - avanza la Primavera al Centro/Sud : 1/4 ...

Mike Bongiorno - La ruota della fortuna/ Il 5 marzo 1989 la prima puntata : da Matteo Renzi ad Antonella Elia : Mike Bongiorno, La ruota della fortuna: 29 anni fa andava in onda la prima puntata del popolare format televisivo famoso negli anni '90. Le partecipazioni celebri.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Il giorno di Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : aggiornamento in prima distribuzione il 1 marzo : Tutti i possessori di Huawei P10 e P10 Plus ne saranno felicissimi: l'aggiornamento Oreo nella sua versione definitiva ha iniziato la sua distribuzione in Europa e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere anche i primi esemplari italiani. Non parliamo di un nuovo firmware beta del programma di sperimentazione a cui tutte e due i device sono iscritti ma del pacchetto software Android 8.0 definitivo, atteso da tempo oramai. I firmware in ...