I test di MotoGP 2018 dal Qatar | la giornata tre live dalle 11

LIVE MotoGP - test Losail 2018 in DIRETTA : terza giornata (sabato 3 marzo). Dovizioso e Iannone vogliono confermarsi - Valentino Rossi deve recuperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei Test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...

MotoGp - test Qatar 2018/ Valentino Rossi : "Dobbiamo lavorare per raggiungere Ducati - Honda e Suzuki" : Test MotoGp 2018 a Loasil: Valentino Rossi ha commentato la seconda giornata di Test in Qatar con la sua Yamaha, ammettendo il ritardo su Ducati, Honda e Suzuki.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:26:00 GMT)

test di MotoGP 2018 dal Qatar - Guido Meda : AAA Ingegnere cercasi : La doppia caduta dei piloti Ducati Pramac si è rivelata curiosamente un'opportunità. I piloti stanno bene. Sta male invece l'involucro che fino ad oggi avvolgeva il sottosella della Ducati. La caduta ...

MotoGP test Qatar - Rossi preoccupato : "Pure la Suzuki va più forte" : L'undicesimo posto di giornata non è certo quello che Valentino Rossi si aspettava dalla seconda giornata di Test collettivi a Losail, in Qatar, ma al momento il rendimento altalenante della Yamaha ...

MotoGP test Qatar - Iannone e Dovizioso ok. Bene Marquez - enigma M1 : Nella seconda giornata di Test collettivi della MotoGP a Losail in Qatar brillano gli italiani. In Testa alla lista dei tempi c'è infatti la Suzuki di Andrea Iannone, che con il tempo di 1'54"586 ...

MotoGP - test Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Il miglior tempo non mi fa illudere - c’è ancora molto da lavorare” : La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei Test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane ...

MotoGP - test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

MotoGP - test Losail 2018 – Andrea Dovizioso : “Sono molto contento. Ho trovato un buon feeling” : Andrea Dovizioso è soddisfatto dopo la seconda giornata dei Test MotoGP a Losail. Il pilota della Ducati ha terminato la sessione con il secondo tempo ma con sensazioni più che positive, in ottica giro secco e passo gara. “È stata una giornata difficile per la pioggia, ma alla fine siamo riusciti a provare quello che avevamo in programma“, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. “Sono molto contento del feeling che ho trovato: ...

MotoGp - test Qatar : sorride Iannone : TORINO - nel secondo giorno dei test in Qatar guizzo finale di Andrea Iannone. L'italiano della Suzuki stacca il miglior tempo con 1'54'586, il primo a scendere sotto il muro dell'1'55'. Dopo di lui ...

