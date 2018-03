I passaporti più potenti del mondo | nel 2018

Mai più rosso porpora - i passaporti del Regno Unito tornano al navy blu dopo 36 anni : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non avverrà ufficialmente prima del marzo 2019, ma i sudditi della regina Elisabetta non sono celebri per arrivare impreparati agli appuntamenti che contano. Così, nel bel mezzo della fase calda delle trattative per dare realizzazione effettiva alla Brexit, il segretario di stato per l'immigrazione Brandon Lewis ha annunciato che il colore del passaporto britannico tornerà ad ...