I giuristi antifascisti difendono la maestra che insulta gli agenti

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) E dopo le "cattive maestre", adesso anche i "democratici" si schierano con Lavinia Flavia Cassaro, laTorino a rischio licenziamento da parte del ministero dell'Istruzione per quel "ovete morire2 urlato in faccia ai poliziotti schierati in piazza in difesa dell'ordine pubblico. IDemocratici "esprimono preoccupazione per il violento attacco con conseguente gogna mediatica da parte di personalità politiche e rappresentanti delle istituzioni che in questi giorni sta investendo la giovane docente di Torino, Lavinia Flavia Cassaro". I GD sono "indignati" non tanto dall'incitamento "alla magistratura ad appurare l'eventuale commissione di reati"quanto "l'intenzione di colpirla nella sua vita lavorativa, ponendo definitivamente fine al ...