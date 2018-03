I 400 metri fantasma Tutti gli atleti squalificati

Il miracolo del cane "alpinista" : disperso a 2.400 metri - poi si salva : Chissà come ha fatto a ritrovarsi lassù da solo. Un cagnolino sperduto a duemila e quattrocento metri di altezza. Attorno solo una distesa di neve. Le zampette congelate dal freddo e dal ghiaccio. ...

Allerta meteo Campania : in arrivo neve dai 400 metri : Sono previste dalle prime ore di domani mattina precipitazioni che potranno assumere, a partire dai 400 metri di altezza, carattere nevoso. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emesso un’Allerta meteo a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza. Si raccomanda alle autorita’ competenti, ...

Alpinismo - Mackiewicz e Revol bloccati sul Nanga Parbat a 7400 metri : La francese Elisabeth Revol e il polacco Tomek Mackiewicz sono rimasti bloccati a oltre 7000 metri sulla parete Diamir del Nanga Parbat, in Pakistan. I due alpinisti erano impegnati nell’assalto finale alla vetta quando Mackiewicz ha accusato gravi problemi di salute, in particolare congelamenti e perdita della vista, a circa 7.400 metri di altitudine. Stando alle ultime notizie e come riporta Gazzetta.it, i due sarebbero riusciti ad ...

Alpinismo : paura sul Nanga - Mackiewicz e Revol bloccati a 7400 metri : Sono ore tremende sul Nanga Parbat. Dopo la grande speranza di ieri, quando Tomek Mackiewicz ed Elisabeth Revol erano stati visti dal campo base mentre salivano verso il trapezio sommitale nell'...

Scivola da vetta per 400 metri - alpinista muore al Terminillo : E’ Scivolato dalla vetta del Terminillo nel versante sud per circa 400 metri. La vittima è un uomo di circa 65 anni e originario di Roma. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri per recuperare il corpo senza vita dell’alpinista sulla montagna reatina. A lanciare l’allarme al 118 i suoi due compagni di cordata che, successivamente, visibilmente provati ...

