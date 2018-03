Highlights Lazio-Juventus 0-1 | VIDEO sintesi e gol | magia di Dybala al 93'

Video Gol Lazio-Juventus 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 3-3-2018 : Risultato Finale Lazio-Juventus 0-1: Cronaca e Video Gol Dybala 27^ Giornata Serie A 3 Marzo 2018. All’Olimpico la Juventus al 92esimo minuto sconfigge la Lazio di Simone Inzaghi: decide la sfida l’uomo più atteso, che durante tutto l’arco della partita aveva fatto bene soltanto a sprazzi: stiamo parlando di Paulo Dybala. Decide il numero 10 dei bianconeri, che porta proprio a 10 le vittorie consecutive in campionato. Una ...

Video/ Lazio Milan (4-5 dcr) : Highlights e gol della partita (Coppa Italia - ritorno semifinale) : Video Lazio Milan (risultato finale 4-5 dcr) : gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia (Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Video Gol Lazio-Milan - Highlights e Tabellino ritorno Semifinale di Coppa Italia - 28-02-2018 : Risultato Finale Lazio-Milan 0-0 (4-5 d.c.r), Cronaca, Highlights e Video Gol, ritorno Semifinale di Coppa Italia, 28 Febbraio 2018. Il Milan va in finale! Il Milan ai calci di rigore allo stadio Olimpico di Roma ottiene il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo 120′ minuti di agonia per i tifosi e i giocatori, il Milan batte 4-5 la Lazio ai calci di rigore. 120′ minuti di puro spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, primo ...