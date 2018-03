Harry e Meghan invitano 2 640 ' sconosciuti' al matrimonio

Harry e Meghan invitano più di 2.500 persone al Royal Wedding - : Festeggiamenti in grande stile per la nuova coppia reale, che pronuncerà il suo sì il prossimo 19 maggio. Tra gli invitati potrebbero esserci anche Serena Williams e l'attore Patrick J. Adams oltre a ...

Principe Harry e Meghan Markle : più di duemila persone comuni saranno invitate al matrimonio : Stanno arrivando i primi dettagli sul matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle. Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio e i due si diranno sì nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor. La coppia inviterà 2.640 persone all’interno del castello di Windsor per vederli arrivare alla cerimonia insieme agli invitati – circa 800 quelli che possono entrare nella cappella – e poi partire a bordo della carrozza ...

Il principe Harry e Meghan Markle invitano 2640 persone al matrimonio : Sono 2640 le persone che potranno assistere, nel territorio del Castello di Windsor, all'arrivo e alla partenza degli sposi in occasione delle nozze reali del 19 maggio fra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle. Lo annuncia Kensington Palace, confermando la decisione della coppia di coinvolgere "il pubblico" per condividere "un momento di divertimento e di gioia" e precisando che fra loro vi saranno 1200 persone comuni invitate "da ogni ...

