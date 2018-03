Guerra ai dazi Usa | ritorsione Ue | dai jeans alle Harley

SPILLO/ L’inutile Guerra dei dazi per l’economia : Nel mondo si parla di protezionismo e dazi, ma quello che occorre per far crescere l’economia sono i redditi, in grado di garantire un aumento dei consumi, dice MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:08:00 GMT)IDEE/ Il lavoro da retribuire per spazzar via la crisi, di M. ArtibaniTASSE/ I soldi per tagliarle ci sono, ma perché i partiti fanno finita di nulla?, di G. Sabella