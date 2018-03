Grillo | ' Il Vaffa è finito | rimarrà il ' vaffino' | ce lo mettiamo sul frigo'

Elezioni : Di Maio - Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Beppe Grillo ha mandato in pensione il ‘vaffa’? “Noi vogliamo andare al governo senza tradire tutte le regole e i principi che ci siamo dati. In ragione di quei principi, vogliamo diventare la prima forza politica del Paese”. Così Luigi Di Maio ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, Grillo abbandona vaffa? Noi a Chigi con principi M5S sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il vaffa che Grillo non può più ritirare : Grillo dice «vaffa» al «vaffa». E forse anche ai grillini. Proprio ora che - secondo loro - sono a un passo dalla meta, che scaldano i motori e preparano anzitempo persino una squadra di governo. In barba al galateo istituzionale e pure alla sfiga. Ieri, il comico, ha dismesso i panni del «vaffatore seriale». Ha appeso l'insulto al chiodo.Ha cercato di chiudere i cancelli di quella ...

M5S - Taverna : “Grillo dice che è finito il tempo dei Vaffa? C’è chi ne merita ancora qualcuno” : A margine della presentazione dei ministri del M5S al Salone delle Fontane all’Eur, la capogruppo al Senato Paola Taverna ha parlato ai cronisti: “Presentiamo oggi un patrimonio dell’Italia. Ci presentiamo chiedendo agli altri parlamentari ‘perché no?’. Mostriamo agli italiani ciò che saremo prima di diventarlo. Grillo dice che è finito il tempo dei ‘vaffa‘? E’ arrivato il momento di governare ma ...

Grillo : l'epoca del mio Vaffa forse è finita : Il leader M5s scrive un post sul suo blog a tre giorni dalla tornata elettorale: "forse è finita l'epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire....". Il candidato premier pentastellato rende noti i nomi di potenziali ministri di Tesoro, Salute e Istruzione.

M5S - Grillo : «Finita l’era del “Vaffa” - sbrigatevi a fare un governo» : Il garante del Movimento 5 Stelle posta un video sul suo blog per dire che è finita un’epoca. Sembra il via libera alle trattative con le altre forze politiche

Beppe Grillo cede lo scettro : È finita l'epoca dei Vaffa : "Io che ho parlato per tutta la vita...". Si intitola La percezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa...".È un fiume in piena, ...

