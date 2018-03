Grand Hotel et de Milan | le cameriere | “Pagate a cottimo per ogni camera che puliamo e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 marzo 2018) “Ci sono volte in cui la vescica mi fa davvero male perché trattengo la pipì per tutto il giorno”, “Siamo in molte, ormai, ad avere paura quando andiamo a lavoro”, “Come posso sapere se pagherò l’affitto se non ho la certezza di quanto avrò in busta paga?”. Siamo alet dedi via Manzoni, storico albergoese a due passi dalla Scala e dal quadrilatero della moda, forse tra i più noti 5 stelle lusso della città. Qui i clienti pagano dai 500 ai 1.500 euro a notte per soggiornare nelle camere che hanno ospitato anche il compositore Giuseppe Verdi . “Le 15ai piani, invece, vivono una realtà di mobbing e stipendi ridotti senza alcuna giustificazione”, racconta Marco Palvarini, delegato sindacale Sial Cobas. “Da poco più di anno una governante ci controlla e segna su un foglio quante camerenelle 8 ore di lavoro. Se non riusciamo a ...