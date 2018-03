Golf | WGC Mexico | Molinari sempre 32° Al comando Shubhankar Sharma

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma si porta in testa. Risale Sergio Garcia - Francesco Molinari rimane 32° : Shubhankar Sharma è volato al comando del WGC-Mexico Championship, prestigioso torneo combinato tra PGA ed European Tour, in scena al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico. Il giocatore indiano ha sbaragliato la concorrenza nel secondo giro, piazzando un round in 66 colpi, 5 sotto il par, prendendosi la vetta del leaderboard con uno score di -11. Sharma è stato molto bravo a recuperare due bogey ad inizio giro (2 e 3) con una gran ...