Golf | WGC-Mexico Championship 2018 | Shubhankar Sharma si porta in testa Risale Sergio

(Di sabato 3 marzo 2018)è volato al comando del WGC-, prestigioso torneo combinato tra PGA ed European Tour, in scena al Club deChapultepec di Città del Messico. Il giocatore indiano ha sbaragliato la concorrenza nel secondo giro, piazzando un round in 66 colpi, 5 sotto il par, prendendosi la vetta del leaderboard con uno score di -11.è stato molto bravo a recuperare due bogey ad inizio giro (2 e 3) con una gran seconda parte, in cui ha realizzato cinque birdie, tre dei quali nelle ultime tre, issandosi in. Una bella soddisfazione per il 21enne, vincitore di due titoli a inizio anno sul circuito europeo e leader della Race To Dubai. La strada verso il primo titolo sul circuito americano, però, è ancora lunga, perché nonostanteabbia due colpi di vantaggio la concorrenza è alta. A partire dallo spagnoloGarcia, risalito fino al secondo posto ...