Gol Insigne | che spettacolo il Napoli di Sarri | Roma subito alle corde | poi pareggio

Allan ancora strepitoso - Hamsik sempre nel vivo dell'azione - Insigne ritrova il Gol : 6 REINA Un'uscita provvidenziale su Han e una bella parata nel secondo tempo su Lykogiannis. 6,5 HYSAJ Spinge tanto, dopo essersi sacrificato in fase di copertura , dal 28' st MAGGIO sv, . 6,5 ALBIOL ...

Serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : gli azzurri allungano in testa - +4 sulla Juventus. Gol di Mertens - Insigne e Hamsik : Il Napoli allunga in testa alla classifica della Serie A: i partenopei hanno sconfitto il Cagliari per 5-0 nel posticipo della 26^ giornata e ora hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus che ieri ha dovuto rinviare il proprio incontro con l’Atalanta a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Torino. Un successo pesantissimo per la squadra di Sarri che ha dato una scossa importante al campionato e che ha messo ulteriore ...

Cagliari-Napoli 0-4 | La diretta Rigore per gli azzurri : Insigne-Gol : Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena nel posticipo del lunedì sera di questo 26esimo turno di Serie A; i sardi viaggiano con un vantaggio abbastanza rassicurante rispetto...

Lipsia-Napoli 0-2 : Zielinski e poi Insigne ma la squadra di Sarri manca la qualificazione - Video e Gol - : Notizie sul tema Lipsia-Napoli in chiaro su TV8? Dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 22 febbraio Juventus-Napoli è già iniziata, i tifosi partenopei criticano le possibili scelte ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - Gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

Benevento - D'Alessandro : 'Napoli - sembra impossibile ma ci proveremo. Ruberei Gol e giocate a Insigne' : A confermarlo Marco D'Alessandro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "La classifica è ancora difficile, potevamo avere qualche punto in più, ma se ciò non è accaduto è solo per ...

Mediaset in malafede - polemiche mirate su Gol di Mertens e l'uscita di insigne - ma ignora il razzismo su Koulibaly e la bottiglietta in ... : Sky si indigna solo per Mautidi? Verona e Cagliari sono passati agli onori della cronaca non solo per gli aiutini alla Juve, ma anche per i buu razzisti a Mautidi. Sky con Ilaria D' Amico capofila si ...

Atalanta-Napoli 0-1 : decide Mertens per gli azzurri - Insigne battibecco con Sarri (video Gol) : ... Ilicic, Gomez, Cornelius Napoli 4-3-3: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Jorginho, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming ...

DIRETTA / Cremonese-Parma (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gol annullato a Roberto Insigne : DIRETTA Cremonese Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dello Zini, valida per la ventiduesima giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:22:00 GMT)

LIVE Napoli-Verona - cronaca e risultato in tempo reale : Insigne vicino al Gol : ... Mertens, Callejon Verona 4-4-4-1 : Nicolas, Alex Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres, Romulo, Buchel, Fossati, Verde, Bessa, Kean Notizie sul tema Napoli-Verona diretta tv e LIVE streaming, dove ...

Napoli-Sampdoria 3-2 : Allan - Insigne e Hamsik ribaltano Giampaolo. Marek supera Maradona. Gol E HIGHLIGHTS : Napoli-Sampdoria 3-2 2' Ramirez (S), 16' Allan (N), 27' Quagliarella (S), 34' Insigne (N), 39' Hamsik (N) Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Rui; Allan, Jorginho (56' Diawara), Hamsik (...

