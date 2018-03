Gol Dzeko | l’attaccante della Roma non sbaglia | stacco di testa perfetto VIDEO

Udinese-Roma 0-0 La Diretta Under - NaingGolan e El Shaarawy dietro a Dzeko : Udinese e Roma aprono al Friuli il programma della 25esima giornata di Serie A alle ore 15 del sabato: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Torino, mentre la Roma di...

Monchi : 'Non mi aspettavo questo distacco da Napoli e Juve. Dzeko? Servono i Gol della squadra' : Monchi A PREMIUM SPORT Serve un segnale di continuità. È importante confermare quanto fatto a Verona e continuare la strada dopo quella partita. Gennaio non è stato buono, febbraio deve essere meglio:...

Roma : Dzeko a caccia del Gol per la vittoria : Caro Edin Dzeko, si ricorda quando, a Benevento , lo scorso settembre, , aveva già tre gol sulle spalle? Era ancora fresco il ricordo della precedente stagione e lei, sempre caro Edin, era ripartito ...

Da Dzeko stralunato a NaingGolan irriconoscibile : Dzeko stralunato, Nainggolan irriconoscibile e compassato, Florenzi tramortito, Strootman nervoso , per due volte, sempre al termine dei due tempi, ha mostrato segnali d'insofferenza nei confronti del ...

RADJA NAINGGolAN E ALESSANDRO FLORENZI/ Il mediano : “Dzeko? Spero rimanga” (C’è posta per te) : FLORENZI e NAINGGOLAN, celebri giocatori della AS Roma, ospiti su Canale 5. L’esterno romano ha sottolineato come il gruppo in questo momento di difficoltà sia molto unito.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:50:00 GMT)

Calciomercato Roma - Dzeko verso la permanenza : parte NaingGolan? Il Beijing offre 50 milioni : Calciomercato Roma – Continua la telenovela legata al futuro di Edin Dzeko. Con il passare delle ore aumenta il pessimismo per il passaggio dell’attaccante bosniaco al Chelsea, in quanto l’ex City non vuole saperne di abbassare le pretese per il suo ingaggio. A questo punto la Roma potrebbe essere costretta a fare cassa con la cessione di un altro big. Il nome in questione è quello di Radja Nainggolan, accostato nelle scorse ...

Roma - Defrel : 'Tornerò presto al Gol. Dzeko? Scherziamo sul Chelsea - ma è sereno' : Gregoire Defrel , attaccante della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il suo ritorno in campo: ' Aspetto di tornare a offrire buone prestazioni e a ritrovare le sensazioni di qualche mese fa, il gol arriverà presto . L'infortunio? Non era un problema grosso, ...

Mercato Dzeko ancora della Roma. Il City punta Griezmann - GabiGol al Santos : ROMA " Il trasferimento di Edin Dzeko al Chelsea si sta inaspettatamente complicando. Il centravanti bosniaco e il club londinese non riescono ancora a trovare l'intesa. Parti ferme sulle rispettive ...

Mercato : Dzeko ancora della Roma. Il City punta Griezmann - GabiGol al Santos : ROMA - Il trasferimento di Edin Dzeko al Chelsea si sta inaspettatamente complicando. Il centravanti bosniaco e il club londinese non riescono ancora a trovare l'intesa. Parti ferme sulle rispettive ...

Genova. E’ di Dzeko il Gol che evita la sconfitta alla Roma : Gran bella gara tra Sampdoria e Roma nel recupero della terza giornata di Serie A. Un risultato di 1-1 che sta stretto soprattutto ai padroni di casa. Liguri in vantaggio nel finale del primo tempo grazie ad un rigore concesso…Continua a leggere →

Roma - Florenzi : 'Meritavamo di più - Gol di Dzeko importante' : 'Abbiamo creato dieci occasioni, sfiorato il gol più di una volta - ha proseguito ai microfoni di Premium Sport -. Non parlo di sfortuna, che non esiste ma si crea come la fortuna, ma giocando così ...

Sampdoria-Roma - Di Francesco : “Finché è qui Dzeko va in campo”. Giampaolo : “Peccato il Gol nel finale” : Sampdoria-Roma, Di Francesco: “Finché è qui Dzeko va in campo”. Giampaolo: “Peccato il gol nel finale” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Roma – Al termine del match di Marassi, dove Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1-1, Di Francesco e Giampaolo hanno rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Sampdoria-Roma, PARLA ...

Roma “last minute” : pareggio a Marassi contro la Sampdoria - è stato l’ultimo Gol di Dzeko? : 1/15 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta Gol live score : Dzeko regala il pari alla Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di recupero del campionato. La Lazio schianta l'Udinese, Dzeko impatta a Marassi tra Sampdoria e Roma(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:31:00 GMT)