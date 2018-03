Gli archeologi che vogliono la Luna

Ecco le orme di un bambino di 700.000 anni fa. La scoperta de Gli archeologi italiani : Un ritrovamento eccezionale che ha pochissimi precedenti perché i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano. Un team di ricercatori italiani della Sapienza in un sito archeologi co in Etiopia, il Gombore II-2 a Melka Kunture ha scoperto le tracce lasciate da un bambin. Un cucciolo d’uomo che forse era andato a bere, forse solo a giocare e ha lasciato traccia dei suoi piccoli piedi ...

Ecco le orme di un bambino di 700.000 anni fa. La scoperta de Gli archeologici italiani : Un ritrovamento eccezionale che ha pochissimi precedenti perché i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano. Un team di ricercatori italiani della Sapienza in un sito archeologico in Etiopia, il Gombore II-2 a Melka Kunture ha scoperto le tracce lasciate da un bambin. Un cucciolo d’uomo che forse era andato a bere, forse solo a giocare e ha lasciato traccia dei suoi piccoli piedi ...

Maestoso manufatto tra fragni e lecci : un'altra perla dell'archeologia a Ce Gli e : Ceglie MESSAPICA - Ceglie Messapica, terra di mezzo, il centro della Puglia. In questo angolo di terra, tra ionio e adriatico, è concentrato un micro cosmo, insieme delle essenze pugliesi. Si trova in ...

Archeologia : i geomorfologi sono riusciti a entrare neGli ambienti naturali di Selinunte di 2700 anni fa : “Come era Selinunte prima del VII secolo a.C.? Come era il territorio? La risposta è arrivata dal sottosuolo. I geologi sono riusciti ad entrare in quegli ambienti naturali grazie a termo camere, le cui immagini saranno presentate alla stampa di tutto il mondo a Gennaio. Le indagini geofisiche svolte e da svolgere nei prossimi mesi stanno per rivelarci un ambiente che ad occhio nudo non si vede e che invece è nascosto sotto il suolo. A Gennaio ...