Giornalista slovacco ucciso | scarcerati a sorpresa gli italiani fermati per l’omicidio

Sette italiani fermati per l’omicidio del Giornalista slovacco : Ci sono i fratelli Bruno, Antonio e Sebastiano Vadalà, 40, 42 e 45 anni, e il cugino Pietro Catroppa, 51 anni, fra le dieci persone arrestate per l’omicidio del giornalista Ján Kuciak, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in casa sua, assieme alla fidanzata, Martina Kusnirova, tra giovedì e domenica sera. Durante una vast...

L'omicidio del Giornalista Jan Kuciak scuote il governo slovacco : lasciano il ministro della Cultura e l'assistente del premier : Dopo L'omicidio del giornalista Jan Kuciak, il ministro della Cultura slovacco Marek Madaric ha annunciato le sue dimissioni. "Il ministero della Cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è successo, non riesco ad immaginare di rimanere in carica come ministro. La mia decisione è collegata all'assassinio del giornalista", ha detto Madaric.Cadono anche altre teste: hanno lasciato l'assistente del ...

JAN KUCIAK - UCCISO DALLA 'NDRANGHETA?/ Giornalista slovacco trucidato con la fidanzata : la pista calabrese : Jan KUCIAK: il Giornalista slovacco è stato trovato senza vita nella sua abitazione insieme alla fidanzata. Sono stati uccisi, ma da chi? Gli investigatori, "legame con le sue inchieste".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:25:00 GMT)