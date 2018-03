Giorgia Meloni | orgoglio destra Repubblica la insulta | lei li insulta | ' Sapete cos' è

Giorgia Meloni - valanga di insulti per il selfie con Orban. Ma su Mattarella e Erdogan tutti muti : Una valanga di insulti sta travolgendo Giorgia Meloni per il selfie con Viktor Orban , primo ministro ungherese che seppur considerato 'uomo nero' è del Ppe, ergo il Partito popolare europeo con ...

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : "Movimento 5 Stelle vola" : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: "Movimento 5 Stelle vola". Conversazione su voto 4 marzo.

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Giorgia Meloni - missione in Ungheria : 'Come caccio i clandestini. I radical chic? In miniera' : 'Patria, famiglia, niente immigrazione illegale, frontiere chiuse anche all'Europa succube di Merkel e Macron, poche tasse e aiuti alle imprese che creano lavoro sul territorio. Sono venuta qui a ...

Giorgia Meloni - l'incontro a Budapest con Viktor Orban : tutti i segreti del vertice oggi in edicola con Libero : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è volata a Budapest ieri per incontrare il presidente dell'Ungheria Viktor Orban. Su Libero in edicola oggi tutti i segreti dell'incontro sul Danubio, nel ...

Giorgia Meloni : selfie con Orban per dire no a Bruxelles : Gli ungheresi difendono l'economia reale e la famiglia spendendo il 5% del loro Pil per la famiglia. Dopo le elezioni italiane e quelle ungheresi abbiamo deciso di organizzare degli incontri, ...

I leader nel nostro studio : Giorgia Meloni capo politico di Fratelli d'Italia : 'La nostra è la proposta dei patrioti, prima gli italiani nel nostro programma. Di Maio l'altra faccia della sinistra' -

Giorgia Meloni : 'Io sarò la prima donna premier d'Italia' : 'Il mio obiettivo è portare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi . Sarei la prima donna premier della storia italiana. Ci crede il Guardian in questa possibilità, a maggior ragione dovrebbe crederci la ...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Otto e Mezzo - video scontro sui migranti : il sostegno degli elettori : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:56:00 GMT)

Giorgia Meloni - a quattro giorni dal voto vede il premier ungherese 'anti-immigrati' Viktor Orban : Una visita che farà venire gli stranguglioni ai notabili europei alla Juncker e compagnia , compresi quelli del Ppe che sostengono Forza Italia, , quella che Giorgia Meloni farà domani. La leader di ...

Giorgia Meloni sclera a Otto e Mezzo. Sindrome da accerchiamento : “Tutti contro di me - è ‘na sessione de spinning” : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra Giorgia Meloni, candidata di Fratelli d’Italia alla presidenza del Consiglio, e l’attrice Monica Guerritore sul tema dell’immigrazione. Guerritore osserva: “Io penso che il suo discorso tocchi le corde più basse delle persone”. E la leader di FdI sbotta: “Mi scusi, ma non le consento di dire questo. Si chiama giustizia sociale, ma quali corde basse? Come vi permettete? Io sto facendo un ragionamento sensato e ...

