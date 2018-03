Giallo a Palermo | in alcuni seggi schede sbagliate

Palermo : Giallo a Ficarazzi - trovato il cadavere di un uomo : Palermo , 5 gen. (AdnKronos) - E' giallo a Ficarazzi , nel Palermitano, dove un uomo è stato trovato cadavere . La vittima è un 61enne, il cui corpo senza vita è stato scoperto in via Pirandello. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per capire cosa è successo.

Palermo - Giallo alla Zisa : uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di sangue : Palermo, giallo alla Zisa: uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di sangue Il cadavere di Giuseppe D’Arpa, 76 anni, è stato rivenuto dai carabinieri, dopo l’allarme lanciato dalla sua convivente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Trovati sul corpo segni di violenza: si segue la pista dell’aggressione. In […] L'articolo Palermo, giallo alla Zisa: uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di ...