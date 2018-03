Gelicidio | ancora chiusure in A1

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e Gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta meteo Emilia Romagna : ancora Gelicidio - rischio frane e slavine : frane, strade chiuse e slavine: giornata di emergenza in Emilia Romagna investita dall’ondata di Maltempo. Intanto, proseguirà anche domani il fenomeno della pioggia che gela da Piacenza a Modena. Per questo la protezione civile regionale ha emesso anche per la giornata di sabato un’Allerta gialla limitata alle vallate e alla pianura del settore centro occidentale che andrà in esaurimento dal pomeriggio, mentre nel resto della ...

Gelicidio in Liguria : treni ancora bloccati - tecnici al lavoro : Sulle linee ferroviarie della Liguria la circolazione è bloccata dall’alba per il gelo: “A causa del Gelicidio, nonostante le continue attivita’ dei tecnici, sui cavi elettrici continuano a riformarsi manicotti di ghiaccio, che impediscono la captazione dell’ energia” spiega in una nota Rfi. “Sono oltre 200 i tecnici al lavoro per liberare dal ghiaccio le linee di alimentazione elettrica del nodo ferroviario ...

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio Gelicidio sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....