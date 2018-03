Gattuso ha portato passione Specialista in derby? Mi esalta

ilgiornale

: #serieapremium #Kessie: '#Gattuso ha portato la cultura del duro lavoro. Inoltre, fuori e dentro il campo siamo un… - PremiumSportHD : #serieapremium #Kessie: '#Gattuso ha portato la cultura del duro lavoro. Inoltre, fuori e dentro il campo siamo un… - BrennaGianluigi : @gigiodonna1 Caro Gianluigi il calcio, come quasi tutto nella vita, é fatto al70 % di testa e 30% di gambe. Gattuso… - MininiRiccardo : RT @MilanNewsit: #Shevchenko: 'Se continua così il @acmilan può arrivare in Champions, #Cutrone ha fiuto per il gol. Grande lavoro di #Gatt… -

(Di sabato 3 marzo 2018) nostro inviato a MilanelloMancava solo la neve a ovattare l'atmosfera già idilliaca di questi giorni a Milanello. Perfettamente verde solo il campo dove il Milan ha svolto l'allenamento. Tosto come al solito. Parola di Suso, che rivela il siparietto con Gennaroprima di iniziare.Suso: «Com'è oggi, tranquillo?».: «Sì, sì». Suso: «Alla fine il mister si avvicina e mi dice: Sei stanco?. E io: No, no».Però, quando si siede, la smorfia per le cosce che si lamentano racconta un'altra verità.È la «cura»...«Gli allenamenti sono duri, però poi sto bene in partita. Il mister? È caldo: grida nello spogliatoio e in campo. È importante perché magari lui vede cose che noi non vediamo. Comunque preferisco stare dal suo lato nel primo tempo, così poi sono più tranquillo. ...