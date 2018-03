Ganna oro bis nel Mondiale del dramma

Oro nell'inseguimento. Ganna si conferma il più forte al mondo : Un'altra impresa di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn , Olanda, . Il 21enne piemontese di Verbania, compagno di Aru nell'UAE Emirates di Saronni, ha conquistato l'oro nell'...

Ciclismo pista - oro iridato per Ganna : 21.39 Filippo Ganna è campione del mondo di inseguimento individuale.Il piemontese, già bronzo con la prova a squadre, si impone in finale contro il portoghese Nelson Oliveira stabilendo anche il record italiano (già battuto in semifinale) in 4'13"607 sulla pista olandese di Apeldoorn. Per Ganna è il secondo oro iridato dopo quello del 2016. Manca il podio per un solo punto, invece, Elisa Balsamo nell'omnium. Seconda dopo la terza prova, ...

Filippo Ganna - locomotiva d’oro! CAMPIONE DEL MONDO dell’inseguimento individuale. Sei nel mito! : Una locomotiva azzurra sbanca il velodromo di Apeldoorn. Filippo Ganna si riprende il trono abbandonato lo scorso anno e si laurea CAMPIONE del MONDO dell’inseguimento individuale nella rassegna iridata di ciclismo su pista. Sconfitto, come nella finale degli ultimi Europei, il portoghese Ivo Oliveira. Il piemontese festeggia così il secondo oro dopo quello del 2016, che va ad aggiungersi all’argento del 2017 ed ai due bronzi vinti ...

