Fuga a seggi personale trasporto Venezia

Elezioni - dal Pd fragile nelle Regioni rosse al primato del M5s che non produce seggi : la Fuga per la vittoria del centrodestra : Presente tutto quello che è stato scritto nelle ultime settimane sullo stato di salute del Partito Democratico? Non è vero niente. Il Pd infatti oggi sta peggio di come si è raccontato finora. Sta parecchio peggio rispetto allo scorso anno di questi tempi (ha perso 8, 9, 10 punti, a seconda dell’istituto di rilevazione), sta molto peggio rispetto alle Elezioni politiche del 2013, quelle della “non vittoria” di Pierluigi ...