Freddo e maltempo in Europa | altri 3 morti in Polonia | ma il gelo inizia a mollare la

Maltempo : capriolo stremato dal Freddo soccorso nel Reggiano : soccorso dagli uomini della Polizia Provinciale – sulla strada che collega Villa Minozzo e Ligonchio, nel Reggiano – un esemplare di capriolo stremato dal freddo di questi giorni. L’animale si è accasciato al suolo all’arrivo dell’auto della pattuglia. Gli agenti lo hanno assistito in attesa del trasferimento al centro di recupero animali selvatici di San Polo. La pattuglia della Provinciale era stata coinvolta, in ...

Maltempo Torino : troppo Freddo - studenti lasciano le aule a Chivasso : Una cinquantina di studenti del liceo classico e scientifico Newton di Chivasso (Torino) hanno abbandonato le aule e hanno manifestato davanti alla scuola: nelle aule faceva troppo freddo. I ragazzi hanno spiegato che nella scuola l’impianto di riscaldamento non funziona bene, gli infissi sono rotti e i pavimenti obsoleti. La protesta si rivolge contro la Città metropolitana che ha competenza sulle scuole superiori. In questi giorni le ...

Maltempo Rimini - emergenza Freddo : numerosi interventi di soccorso dei carabinieri sulla riviera romagnola : Ore di lavoro incessante per i militari dell’arma della compagnia di Riccione che al passaggio di “Buran” sulla riviera romagnola hanno dispiegato sul territorio decine di pattuglie. L’attività dei carabinieri di tutta la provincia – sotto le indicazioni del comandante provinciale, Col. Giuseppe Sportelli – infatti, anche in occasione della eccezionale ondata di Maltempo sta continuando in queste ore, ...

Maltempo : neve su Napoli - a Milano il Freddo uccide un clochard Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel recente passato bisogna risalire alla fine di febbraio/primi di marzo 2005 per ritrovare una situazione simile a quella di quest’anno. In quei giorni arrivò infatti in maniera del tutto analoga ad oggi, una massa d’aria artica sull’Europa centro-settentrionale facendo

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Anche su gran parte della pianura, sferzata da venti sostenuti di Bora, le temperature massime non sono risalite oltre qualche grado sopra lo zero, risultando quasi ovunque comprese tra 0 e +2°C . Stamattina una leggera copertura nuvolosa ha favorito un leggero rialzo del

Maltempo : Arpa - in Veneto record di Freddo e da giovedì neve in pianura : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - Da domenica scorsa il Veneto è stata investita da masse d’aria molto fredde di origine artico-siberiana, scese sull’Europa centro-settentrionale a causa dell’anomala estensione verso il polo di un promontorio di alta pressione presente sull’Atlantico settentrionale. Co

Maltempo - Burian : 19 vittime in Europa per il Freddo siberiano : L’Europa è nella morsa del gelo proveniente dalla Siberia, che in quattro giorni ha provocato la morte di circa 20 persone. Il Burian, soprannominato dai media britannici “La bestia dell’Est”, “L’orso siberiano” nei Paesi Bassi, il “Cannone di neve” in Svezia o “Mosca-Parigi” in Francia, sta provocando disagi nei trasporti e rischi per la salute dei più vulnerabili, senzatetto e ...

METEO 6-12 Marzo : sorprese non finiscono - Italia Italia con MALTEMPO e Freddo : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? Italia, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 6-12 Marzo Il mese di Marzo, ormai imminente, dovrebbe portarci l'ennesimo cambiamento del quadro METEO. Un cambiamento che certificherà l'...

Maltempo e Freddo in Puglia : imbiancato il litorale di Barletta : In Puglia l’allerta, per vento e neve è ‘gialla‘ e per oggi “sono previste nevicate fino a quote di pianura sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo moderati“: le temperature sono in sensibile calo e si registrano venti forti dai quadranti settentrionali. imbiancato anche il litorale di ponente di Barletta. Per domani 27 febbraio, sono previste ancora nevicate sulla Puglia centro-settentrionale e sul ...

Maltempo Polonia : 8 morti per il Freddo glaciale : Durante il fine settimana in Polonia sono morte almeno 8 persone, a causa del clima gelido: lo hanno riferito le autorità locali. Sale a 48 il bilancio delle vittime del freddo da novembre. Nelle ultime ore la colonnina di mercurio è scesa in alcune zone a -20°C. Le autorità hanno invitato i cittadini ad aiutare gli anziani e i senzatetto. L'articolo Maltempo Polonia: 8 morti per il freddo glaciale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : giovedì il culmine dell’ondata di Freddo nella regione : Riunione oggi nel centro funzionale della Protezione civile, presenti i meteorologi dell’Arpal insieme al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Antonino Gambino: dalla riunione è emerso che l’ondata di freddo giunta sulla Liguria potrebbe causare nevicate, anche forti, tra ...

Maltempo Regno Unito : “The Beast from East” porta neve e Freddo sul Paese : Nel Regno Unito fa più freddo che al circolo polare Artico: è l’effetto dell’ondata di Maltempo ribattezzata “the Beast from East“, proveniente dall’estremo nordest siberiano. Il Maltempo si estende su gran parte delle isole britanniche e porterà bufere di neve, cumuli di neve e grandi disagi nei trasporti, non solo sulle strade ma anche sulle ferrovie. Il servizio meteo nazionale Met Office ha emesso ...

Maltempo - Burian arriva a Roma. Neve e Freddo sulla capitale : Roma, 26 feb. , askanews, Risveglio con Neve e freddo polare per la capitale ma era ampiamente previsto che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento nordico ...