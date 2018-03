Franco Terlizzi | Craig Warwick e l' omofobia La condanna di Daniele Bossari e la

DANIELE BOSSARI/ Craig Warwick a Franco Terlizzi - l'omofobia al centro dell'Isola dei famosi 2018 : DANIELE BOSSARI ospite a Verissimo. In studio l’opinionista de L’Isola dei famosi commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick sull’atteggiamento di Franco Terlizzi nei suoi confronti.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:00:00 GMT)

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

Daniele Bossari : “Canna-gate? Torniamo a parlare di Isola!”. E su Craig Warwick e Franco Terlizzi… : Daniele Bossari è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 3 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Daniele Bossari commenta le dichiarazioni di Craig Warwick su Franco Terlizzi L’opinionista de L’isola dei famosi commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick la settimana scorsa proprio a Verissimo […] L'articolo Daniele Bossari: “Canna-gate? Torniamo a parlare di ...

”Sapete davvero chi è?”. Isola - Selvaggia Lucarelli choc su Franco Terlizzi. La clamorosa ‘spifferata’ sul naufrago fa tremare la redazione del programma : Occhi verdi, barba e fisico possente. Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che si svolge sulle spiagge dorate di Cayos Cochinos, in Honduras. Classe 1962, Franco Terlizzi è nato il 7 marzo ed è originario di Bitonto, località in provincia di Bari, anche se ormai da tantissimi anni vive al nord, precisamente a Milano. È alto 1,77. Fin da quando era piccolo, inoltre, ...

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

Isola dei famosi : la moglie di Franco Terlizzi scrive a Barbara D’Urso : Barbara D’Urso diffonde la lettera della moglie di Franco de L’Isola A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi de L’Isola dei famosi. In particolare, la conduttrice ha parlato del caso dell’omofobia di Franco Terlizzi nei confronti di Craig Warwick, dopo aver sollevato il caso nelle interviste a Verissimo e a Domenica Live. Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei famosi doveva ...

La moglie di Franco Terlizzi difende il marito dalle accuse di Craig Warwick : Isola dei Famosi: Ketty, la moglie di Francesco Terlizzi scrive una lettera a Barbara d’Urso dove parla di Craig Warwick In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbara d’Urso. Una missiva letta a Pomeriggio 5, nella quale la donna ha […] L'articolo La moglie di Franco Terlizzi difende il marito dalle accuse di Craig Warwick ...

Michael Terlizzi/ Il padre Franco omofobo? La lettera della madre a Pomeriggio 5 : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:05:00 GMT)

MICHAEL TERLIZZI/ Craig Warwick si sente male e evita il confronto col padre Franco : "Troppo facile..." : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio MICHAEL TERLIZZI ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:25:00 GMT)

Craig Warwick/ Video - nuove accuse a Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018) : Craig Warwick solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:10:00 GMT)

Craig attacca Franco Terlizzi : 'Quando ho detto che ero gay aveva gli occhi fuori dalle orbite. Non si lavava mai e non sopportavo il suo ... : Volevo dare un'immagine rispettosa del mio mondo. Un giorno dissi a Franco: "Sai che io e il mio compagno Enzo abbiamo festeggiato 21 anni dal momento in cui è iniziata la nostra storia?". Lui mi ha ...

MICHAEL TERLIZZI/ Il figlio di Franco : "Ringrazio Vladimir Luxuria - ma non è vero che ero disperato" - video : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio MICHAEL TERLIZZI ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Franco Terlizzi omofobia : il figlio Michael pubblica un video : Franco Terlizzi non è omofobo? La prova di Michael Michael Terlizzi ha mantenuto la promessa! Ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso nella giornata di ieri, il figlio di Franco Terlizzi che sta facendo impazzire il web per il suo fascino, ha difeso il padre dalle accuse mosse da Craig Warwick riguardo ad alcuni attacchi omofobi. Secondo il sensitivo ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, Franco Terlizzi avrebbe giudicato in maniera sgradevole ...

AMAURYS PEREZ/ Attaccato da Franco Terlizzi : l'atleta risolve tutto con un abbraccio (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra avere qualche problema con un altro Naufrago: l'ex pugile Franco Terlizzi. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:07:00 GMT)