huffingtonpost

: L’appello pro 5 Stelle del papà di Francesca Pascale - Corriere : L’appello pro 5 Stelle del papà di Francesca Pascale - Vero_Bergoglio : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale, il padre fa un appello pro 5 Stelle sul web. E Berlusconi prende le distanze - MagicoPaola : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale, il padre fa un appello pro 5 Stelle sul web. E Berlusconi prende le distanze -

(Di sabato 3 marzo 2018) Ha pubblicato su Facebook post in sostegno del Movimento 5: Rosariodi, compagna di Silvio, ha costretto quest'ultimo are le distanze dalle sue dichiarazioni fatte sui social. L'uomo avrebbe scritto diversi post in sostegno dei pentastellati e avrebbe dimostrato il suo disprezzo nei confronti degli altri leader politici.I rapporti tra lady Arcore e il papà - secondo quanto trapelato - da tempo non sarebbero idilliaci, tanto che anche durante la sfarzosa cerimonia nuziale di Ravello, nell'ottobre scorso, quando la sorella diconvolò a nozze, il papà Rosario, ex fotografo di professione, rimase per tutto il tempo in disparte.Su Facebook, Rosarioha pubblicato diversi post ironici. In uno di questi, con la foto di Di Maio e Di Battista, si legge: "Questi ragazzi sono il futuro". "Saranno la vera ...