Fra poche ore Marsala Futsal in campo contro l' Enna

“Vuoi la guerra? Eccola!” Isola dei famosi - l’atmosfera è bollente. A poche ore dalla diretta nuovo scontro tra i nauFraghi e la storia - stavolta - sembra proprio destinata a non finire : L’Isola è sempre più rovente. Dopo la lite tutta al femminile che ha visto coinvolta l’ex fidanzata di Max Biaggi, Bianca Atzei, la bellissima Paola Di Benedetto ed Elena Morali ecco che nuova benzina viene buttata sul fuoco. Al centro della polemica, neanche a dirlo, ancora lei che più di ogni altro ha dimostrato di non avere peli sulla lingua: Elena Morali che stavolta se l’è presa con Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello ...

“Ecco che sta succedendo a Bianca Atzei”. Isola - le sue condizioni dopo il malore. La nauFraga non si è sentita bene all’improvviso - poche ore prima della diretta - ed è sotto stretta osservazione. E non è la sola… : Questa Isola dei Famosi sembra un’infermeria! A memoria, non si era mai vista un’edizione del reality di Canale 5 tanto sfortunata dal punto di vista della salute dei naufraghi. Solo nella quinta diretta sono stati diversi i vip che hanno accusato problemi. Intanto Giucas Casella, che nonostante tutto era disperato alla sola idea di lasciare il gioco, ma poi ha dovuto desistere. Come spiegato da Alessia Marcuzzi in puntata ...

Fc Frascati - Pochesci : «In questo periodo inizieremo a programmare il futuro» : Frascati - Il Football Club Frascati guarda avanti. La società del presidente Stefano Lopapa e del direttore generale Claudio Laureti, a breve, inizierà a programmare la prossima stagione. A ...

“Ha abbandonato il reality”. Isola dei famosi - uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta - uno dei nauFraghi ha dovuto prendere urgentemente un aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso : Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei famosi e, dopo la presunta possibilità che Francesca Cipriani abbandoni il reality in anticipo visto che è chiamata a testimoniare al processo Ruby Ter, c’è un nuovo colpo di scena. Uno dei naufraghi deve lasciare l’Isola: già perché è caduto e si è rotto una gamba. Non ci sono alternative: deve subito tornare in Italia. Quest’anno, diciamolo, i naufraghi sono un po’ sfortunati (vogliamo dire ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei nauFraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

FraNCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA/ Tutto è cambiato in poche settimane ma la sua famiglia è un porto sicuro : FRANCESCA BARRA e CLAUDIO SANTAMARIA si sono sposati: il settimanale Chi mostra in esclusiva le foto del matrimonio, celebrato lo scorso novembre a Las Vegas.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:05:00 GMT)