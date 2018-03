Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un clochard : Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un clochard Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi Continua a leggere

Maltempo, forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi, a Mantova muore un clochard

Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi

Maltempo - Forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne - a Mantova muore un clochard

Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto tunisino

Maltempo, forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne, a Mantova muore un clochard

Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova

Maltempo, altra forte nevicata su Milano Riaperto il tratto di A1 chiuso per il gelo

Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa

Maltempo, altra forte nevicata su Milano Riaperto il tratto di A1 chiuso per il gelo

Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa

La prima forte nevicata di lunedi 26 febbraio non ha fermato il mondo del vino che si è ritrovato a Faenza nella sala Zanelli a parlare di 'Bollicine e territorio: la Romagna si muove e chiama l'...

Forte nevicata su Napoli - voli cancellati a Capodichino | Scuole chiuse anche domani

Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati, tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse, circolazione in tilt

Forte nevicata su Napoli - diversi voli cancellati a Capodichino

Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati, tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse, circolazione in tilt

Ladispoli ha retto l'urto della forte nevicata

"Le misure di prevenzione adottate dall'amministrazione comunale in previsione della forte nevicata delle ultime ore hanno funzionato, la città ha