Firenze dimentica il restauro Dietro la facciata | niente

Macerata e il precedente della strage di Firenze - identico ma dimenticato : “Le istituzioni non lo hanno ricordato” : Qualche fiore, inchini muti, anonimi sulla lapide che in piazza Dalmazia, a Firenze, ricorda l’agguato in cui, il 13 dicembre 2011, Gianluca Casseri, simpatizzante di estrema destra, uccise con una pistola Smith & Wesson 357 Magnum, Samb Modou, 40 anni, e Diop Mor, 54 anni e ferì gravemente Moustapha Dieng, oggi 41 anni, provocandogli una lesione spinale che lo ha reso disabile. Un episodio che ricorda per forma e sostanza quello di ...