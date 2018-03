Fiorentina | ecco il piano per il mercato estivo

Fiorentina - il calciomercato non dorme mai : ecco l’osservato speciale da Corvino : Il calciomercato non dorme mai ed anche in questo weekend di campionato il ds della Fiorentina Corvino potrebbe lavorare per il futuro. A Firenze infatti sbarcherà il Chievo Verona, club che ha all’interno della sua rosa un uomo che ha suscitato forte interesse tra i Viola. Si tratta, secondo quanto rivelato da Tuttosport, del centrocampista Castro, da poco rientrato da un lungo infortunio. Un calciatore duttile, d’inserimento, che ...

Fiorentina - Chiesa spaventa i tifosi : “Inter e Napoli su di me? Ecco cosa posso dire” : Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. L’esterno della Fiorentina ha commentato i rumors sul suo futuro, con Inter e Napoli che stanno monitorando la situazione, spaventando i tifosi viola: “Restare a vita alla Fiorentina? Questo non lo so perché penso veramente solo all’allenamento, alla partita di domenica, e questo è il mio unico ...

Fiorentina-Juventus - Bernardeschi : “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” : Fiorentina-Juventus, Bernardeschi: “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, Bernardeschi- Protagonista assoluto della serata, Federico Bernardeschi ha fatto ritorno al Franchi da “nemico”, conquistato la scena e lanciando la Juventus momentaneamente al comando della classifica. ...

DIRETTA Fiorentina-Juventus : ecco le formazioni ufficiali - via al riscaldamento : Una rivalità che dura da diverso tempo e che, in Serie A, ha scritto capitoli sia sul campo che sul tavolo delle trattative. Fiorentina-Juventus, a Firenze, e come già anticipato da Stefano Pioli in conferenza stampa, è "la partita". Una di quelle, insomma, da non sbagliare. Lo stadio "Artemio Franchi" sarà tutto esaurito e pronto a spingere i Viola, nonostante un periodo poco brillante, a cui si è cercato di dare una svolta domenica scorsa con ...

Fiorentina - Simeone avverte la Juve : “Firenze sarà la tua Waterloo - ecco cosa mi chiedono i tifosi” : Giovanni Simeone non sta nelle pelle ed è carico a mille per la sfida con la Juventus. La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna e spera di regalare ai propri tifosi una notte magica battendo i rivali di sempre. Il ‘Cholito’, intervistato da ‘TuttoSport’, promette battaglia: “Il mio primo pensiero è rivivere la gioia immensa di un anno e mezzo fa quando, con la ...

Domani Fiorentina-Juventus : ecco come giocherà Allegri : 1 di 2 Successiva TORINO - Cresce la tentazione di sostituire l'infortunato Blaise Matuidi con Kwadwo Asamoah nella delicata trasferta di Domani a Firenze. Massimiliano Allegri sta ragionando su ...

Fiorentina-Juve si avvicina - Astori suona la carica : “ecco come dobbiamo affrontarli” : La 24^ giornata si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus. Al ‘Franchi’ andrà in scena una sfida da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. Intervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano viola, Davide Astori, ha voluto suonare la carica: “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli. Quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. La Juve è una ...

Infortunio Laurini - gli aggiornamenti : ecco il comunicato della Fiorentina : Infortunio Laurini – Nella giornata di ieri successo della Fiorentina sul campo del Bologna, il tecnico Stefano Pioli ha dovuto però fare i conti con l’Infortunio di Laurini. ecco il comunicato da parte del club viola: “la Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro. Il ...

Fiorentina - faccia a faccia squadra-calciatori : ecco quanto è accaduto stamane : Fiorentina, faccia a faccia squadra-calciatori. stamane a seguito dell’allenamento della squadra viola, c’è stato un incontro tra alcuni membri della curva Fiesole ed alcuni calciatori che si sono prestati per avere un colloquio con i tifosi. Va detta subito una cosa, i toni del confronto sono parsi pacati, secondo quanto rivelato da Radio Bruno, nulla ci acceso, nessuna offesa nei confronti dei ragazzi viola. I tifosi hanno chiesto ...

Fiorentina - ecco Falcinelli e Dabo. Corvino : "Dal prossimo mercato compreremo senza dover vendere" : Giornata di presentazione e di spiegazioni, per la Fiorentina: il d.g. Pantaleo Corvino ha chiarito la situazione societaria rassicurando i tifosi sul mercato estivo. "Io credo che ciò che è stato ...

Calciomercato - ultimo giorno di trattative La Diretta Giaccherini al Chievo. Fiorentina - ecco Falcinelli : - 16.00 L'ad del Sassuolo Carnevali frena sulla cessione di Politano: 'Al momento nessuna possibilità che vada al Napoli', ha dichiarato a Sky Sport. - 15.50 Il Torino lavora sia in entrate che in ...

Fiorentina - Sanchez può andare in prestito in Serie A : ecco dove : Carlos Sanchez è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe andare alla squadra che ieri ha battuto i viola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il colombiano interessa all' Hellas Verona , che avrebbe fatto un sondaggio per il prestito. Rimangono, poi, gli interessi da Spagna e Grecia.

Fiorentina - ecco l’innesto per Pioli : in arrivo un centrocampista - Sanchez saluta : La Fiorentina si appresta a modificare il proprio roster a centrocampo, come richiesto dal tecnico dei viola Pioli. Corvino è infatti ad un passo dall’acquistare il centrocampista Dabo del Saint-Etienne, calciatore seguito da tempo dal ds della Fiorentina. L’arrivo di un mediano però comporterà un addio che nelle scorse ore sembrava essere annunciato, vale a dire quello del colombiano Sanchez. In un primo momento sembrava esserci ...

Fiorentina - ecco qual è il tuo tesoretto per gennaio : un terzino grazie a Rebic? : Per poterli sostituire - valutata anche la partenza di Olivera - serve un incastro di fondi: come scrive Il Corriere dello Sport , per Sanchez servono tra i 3,5 e i 4 milioni di euro che, sommati ai ...