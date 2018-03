Final Fantasy XV | il gioco è stato crackato ancora prima del lancio ufficiale

Final Fantasy 14 Online : arriva una nuova avventura su un'isola proibita : Il 13 marzo la saga di Final Fantasy® XIV: Stormblood™ continuerà con la pubblicazione della patch 4.25, che contiene la selvaggia Forbidden Land of Eureka. Questa regione includerà dei nuovi elementi di battaglia che metteranno alla prova i giocatori e saranno fondamentali per ottenere nuove armi molto potenti. Questo aggiornamento includerà anche l'ultimo capitolo delle avventure dello straordinario ispettore Hildibrand. Forbidden Land ...

The Sims 4 arriva su Final Fantasy 15 Windows Edition : Square Enix Ltd. ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su Final Fantasy 15 Windows Edition. Dal giorno di lancio del gioco, ovvero il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà Final Fantasy 15 Windows Edition su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims 4 da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da ...

Hajime Tabata : due nuovi finali per Final Fantasy 15? : Hajime Tabata, riporta Dualshockers, sonda le possibili reazioni dei fan alla possibilità che Final Fantasy 15 possa includere due nuovi Finali.Tabata ha nello specifico chiesto ai giocatori se volessero vedere incluso un "happy end" e un "super bad end" nel gioco. Considerando il fatto cheFinal Fantasy XV otterrà un contenuto aggiuntivo nel 2019, tutto questo potrebbe far sospettare l'intenzione dello studio di introdurre qualche nuovo Finale ...

Final Fantasy 15 : il motore grafico ci nasconde dei settaggi grafici? : La demo di Final Fantasy 15 è Finalmente uscita, e come riporta DSOgaming sembra vi sia uno strumento nascosto che consente ai giocatori di regolare un maggior numero di impostazioni grafiche.All'interno della directory principale di FFXV, nella cartella Tools, troveremo GraphicsConfigurationTool. All'interno di questa cartella si cela uno strumeto chiamato Luminous Engine, e ci permetterà di modificare numerosi parametri grafici.I giocatori ...

Disponibile la demo di Final Fantasy 15 : Windows Edition : Final Fantasy 15: Windows Edition di Square Enix è in arrivo tra una settimana. Tuttavia, per coloro che vogliono sapere cosa devono aspettarsi, almeno nelle prime ore di gioco, vi comunichiamo che è Disponibile una demo su Steam, Origin e Microsoft Store.Come riporta Gamingbolt, la versione di prova includerà il primo capitolo del gioco insieme al tutorial e diverse missioni, proprio per questo motivo il peso del download è di 18,7 GB. Data la ...

Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3 sono i giochi più attesi secondo Famitsu : Famitsu ha pubblicato le classifiche settimanali per quelli che i suoi lettori votano come giochi più attesi e desiderati del momento.Ebbene come riporta Gamingbolt i risultati di questa settimana non di discostano molto da quelli della settimana scorsa, e vedono padroneggiare la classifica Final Fantasy VII Remake e l'imminente fatica di Square Enix Kingdom Hearts 3, il quale segue in seconda posizione.Nemmeno la terza posizione è cambiata, e ...

Final Fantasy 14 riceve un female nude texture pack in 4K : Phoenix Mods ha pensato bene di pubblicare un pacchetto di texture che potrebbe interessare chi non transige sul minimo dettaglio di gioco.Come riporta anche DSOgaming, questo pacchetto di texture 4K per Final Fantasy 14 è descritto come una rielaborazione di tutte le texture femminili del gioco con l'integrazione di dettagli nitidi proprio lì dove possiamo tutti immaginare.Per chi fosse interessato è possibile scaricare la mod presso questo ...

Final Fantasy 15 riceve un female nude texture pack in 4K : Phoenix Mods ha pensato bene di pubblicare un pacchetto di texture che potrebbe interessare chi non transige sul minimo dettaglio di gioco.Come riporta anche DSOgaming, questo pacchetto di texture 4K per Final Fantasy 15 è descritto come una rielaborazione di tutte le texture femminili del gioco con l'integrazione di dettagli nitidi proprio lì dove possiamo tutti immaginare.Per chi fosse interessato è possibile scaricare la mod presso questo ...

Final Fantasy 15 : il gioco raggiunge i 7 milioni di unità totali vendute : Final Fantasy 15 ha fin dal lancio sempre fatto parlare parecchio di sé. E lo fa anche in quest'occasione, ma con un primato raggiunto che è piuttosto significativo.Come riporta Gamingbolt, il gioco ha venduto in totale 7 milioni di copie su tutte le piattaforme. Dopo un periodo di sviluppo di un decennio questo capitolo del franchise sarebbe stato cruciale per decidere la sorte di una delle saghe videoludiche più famose ed amate dai fan degli ...

AMD pubblica driver ottimizzati per Sea of Thieves e Final Fantasy XII : AMD si aggiorna pubblicando versioni aggiornate dei suoi driver per schede grafiche Radeon ottimizzate per Final Fantasy XII: The Zodiac Age e Sea of ​​Thieves, riporta PCgamer.La versione contenete le ottimizzazioni sopra citate è la Adrenalin 18.2.3 e in entrambi i giochi AMD ha riscontrato aumenti delle prestazioni in percentuali a due cifre, raggiungendo il 39% in termini di miglioramento delle prestazioni in Sea of ...

Il piano finale dei DLC di Final Fantasy XV - il supporto continuerà fino al 2019 : Final Fantasy XV ha ricevuto il favore di critica e pubblico, ma è indubbio che al lancio il gioco risultasse monco di alcuni risvolti narrativi, con dei buchi che andavano necessariamente colmati. Questi vuoti sono stati riempiti, con il tempo, da alcuni DLC, che verranno raccolti nella Royal Edition del gioco targato Square Enix in un'edizione definitiva: tuttavia il piano del supporto post lancio non è affatto concluso, con altre espansioni ...

Final Fantasy XV : niente Denuvo su PC : Square Enix ha gia utilizzato in precedenza la tecnologia anti pirateria Denuvo, ma come riporta anche DSOgaming sembra che il nuovo capitolo di Final Fantasy in arrivo nella sua edizione PC non ne farà uso.Final Fantasy XII The Zodiac Age ne fano uso, così come Star Ocean The Last Hope, ma a quanto si può evincere dalle EULA aggiornate del gioco sembra che per il momento Denuvo non sia previsto per Final Fantasy 15.ùQuesta scelta potrebbe far ...