Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso ad Atlanta

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso negli Stati Uniti : Federica Pellegrini ben si è comportata nella vasca di Atlanta (Stati Uniti) nella seconda giornata delle Pro Series negli States. La campionessa di Spinea si è classificata in seconda posizione nei 200 dorso, in una distanza che non ha mai disdegnato, ripresa in questa stagione di “scarico” dopo le fatiche delle annate precedenti. 2’11″28 il crono della veneta preceduta da un’eccezionale Taylor Ruck ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero? La Divina iscritta alle Pro Series negli USA - giovedì in gara! : Federica Pellegrini è negli USA ed è pronta per tornare in gara. La Divina ha svolto un raduno in altura a Fort Lauderdale e giovedì è attesa in vasca ad Atlanta per la Pro Series USA, importante circuito a stelle e strisce. La nostra Nazionale sta svolgendo una serie di allenamenti oltreoceano in modo da arrivare preparata all’estate che culminerà con gli Europei di Glasgow. Dunque giovedì vedremo all’opera la Campionessa del Mondo ...

Filippo Magnini a Domenica Live : 'L'amore con Federica Pellegrini? Vi racconto la verità...' : ROMA - Su Leggo.it le interviste di Domenica Live. 'Io il 2 dicembre ho lasciato il nuoto, dopo 27 anni. Ho iniziato a otto anni, poi dopo 27 ho detto: è ora di fare qualcosa di serio, basta giocare ...

Sofia Goggia come Federica Pellegrini a Pechino 2008 : dalla grande amarezza al trionfo totale : Sci alpino e nuoto sono sport agli antipodi, eppure esistono tante analogie tra la storia di Sofia Goggia e quella di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Pechino 2008. In Cina la fuoriclasse di Spinea dovette reagire ad una tremenda delusione, prima di prendersi con orgoglio l’agognata medaglia d’oro. Nei 400 sl, infatti, timbrò addirittura il record del mondo in finale, salvo chiudere in quinta piazza l’atto conclusivo. ...

Federica Pellegrini e Magnini messaggi social per San Valentino : Più di un indizio farebbe pensare a un ritorno di fiamma. Nonostante i giornali parlino di una liaison di Filippo Magnini con Valeria, non solo l’ex nuotatore di recente ha rivisto a Verona Federica Pellegrini, ma ci sono alcuni messaggi social che sembrano uno scambio tra i due ex. A San Valentino lui ha fatto gli auguri e lei ha dedicato agli innamorati la canzone dei Negramaro “Amore che torni”. Qualche giorno fa era stato un bacio ...

Incontro segreto a Verona tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini : Federica Pellegrini e Filippo Magnini si rivedono. I due ex, che si sono mollati qualche mese fa dopo una storia che andava avanti tra alti e bassi dal 2012, non solo sono apparsi distesi e rilassati tanto da girare un simpatico siparietto social con il nuotatore che mostra i muscoli e la Pellegrini che lo filma, ma addirittura da concedersi una serata. A cena, scortati da mamma e papà. Prima le immagini sull’Instagram Stories di Federica ...

Federica Pellegrini e Filippo Magnini - ritorno di fiamma : cena in famiglia - poi a casa insieme : La liason tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini - come è noto - è finita da tempo. Eppure i due continuerebbero a frequentarsi, come rivelato da Diva e Donna . Lo scoop I due nuotatori sono stati ...

Nuoto : due vittorie per Federica Pellegrini nella Salento Swim Cup. Un bagno di folla ha accolto la campionessa di Spinea : E’ nelle acque salentine che Federica Pellegrini ha fatto il proprio esordio nei meeting italiani. La campionessa azzurra ha infatti scelto di essere presente a Calimera, in occasione del 2° Salento Swim Cup nella vasca da 25 metri della piscina Aquapool. Una partecipazione annunciata attraverso il suo profilo Instagram in una due giorni nella quale la veneta si è cimentata nei 100 stile libero e nei 100 dorso con risultati più che discreti. Un ...

Filippo Magnini fidanzato? / Dimenticata Federica Pellegrini : ora c'è Valeria - per lei un cuore social? : Federica Pellegrini solo un lontano ricordo? Filippo Magnini ritrova il sorriso tra cuori e messaggi social, tutta opera della misteriosa Valeria? Ecco le novità e gli ultimi gossip(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini con Valeria : "Una persona speciale nella mia vita" : Filippo Magnini di nuovo innamorato dopo la fine della lunga storia con Federica Pellegrini. Il bel nuotatore azzurro non ha ufficializzato la nuova relazione, ma è stato pizzicato in...

