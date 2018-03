Far Cry 5 | vediamo le Whitetail Mountains | territorio di Jacob Seed | in un nuovo gameplay

Far Cry 5 - Ubisoft annuncia il cortometraggio Inside Eden's Gate : Secondo il comunicato stampa, il corto originale Inside Eden's Gate sarà trasmesso in streaming esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire da lunedì 5 marzo. Inside Eden's Gate ...

Far Cry 5 - prova : Parigi - Possiamo sostenere, senza troppi timori di smentita, che le performance di un Far Cry dipendono più dal contesto che dal gameplay. Certo, avere una struttura ludica di qualità è imprescindibile, ma il successo al botteghino sembra essere direttamente proporzionale al carisma dell'antagonista e al fascino dell'ambientazione. Non è un caso che tutti si ricordino di Vaas e della sua cricca, mentre solo qualcuno di Pagan Min e Shangri La. ...

Alle 16 un'imperdibile diretta dedicata a Far Cry 5 : Manca poco meno di un mese al 27 marzo, data di uscita di Far Cry 5, nuovo interessante capitolo di una saga ormai storica per Ubisoft e un gioco che sin dall'annuncio ha fatto discutere parecchio.Si tratta di un titolo che propone alcuni cambiamenti alla formula di gioco sicuramente molto interessanti ma ciò che ha attirato l'attenzione dei più è l'evidentissima novità a livello di setting. Far Cry 5 abbandona isole esotiche e paesi lontani per ...

Un cortometraggio dedicato a Far Cry 5 in arrivo su Amazon Prime Video : L'attesa per Far Cry 5 si fa sempre più spasmodica: a poche settimane dalla sua uscita sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, Ubisoft non perde di certo tempo nello spingere adeguatamente a livello mediatico la propria nuova creatura, offrendo una serie di contenuti cross mediali che abbandonano momentaneamente le sponde Videoludiche in favore di altre più immediate, preparandosi a tornarvici in pompa magna alla fine di questo stesso ...

Far Cry 5 sarà protagonista dello short film "Inside Eden's Gate" : Manca ormai meno di un mese all'arrivo nei negozi di Far Cry 5, l'atteso nuovo capitolo del franchise di Ubisoft in arrivo il prossimo 27 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Il publisher transalpino sembra aver dato una sterzata alla campagna di marketing del gioco, prima pubblicando un trailer live action di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa, e poi confermando che il titolo sarà protagonista di uno short film disponibile su Amazon Prime Video.Come ...

Far Cry 5 riceve un nuovo trailer live action : Uno dei titoli più attesi di questo 2018 è, senza dubbio, Far Cry 5, il nuovo episodio della serie targata Ubisoft che abbiamo potuto vedere in azione poco tempo fa in un video focalizzato sulla libertà d'azione che sarà offerta ai giocatori.Come segnala Gamingbolt, con l'avvicinarsi della data di lancio, la campagna marketing di Ubisoft dedicata a Far Cry 5 entra nel vivo. Per questo motivo la compagnia ha deciso di condividere un nuovo trailer ...

Metro Exodus sarà il nuovo Crysis? 4A Games ama "Far saltare in aria le schede video dei giocatori" : Dopo aver discusso del sistema morale alla base del gioco e della sue anima hardcore legata agli elementi survival, torniamo a scrivere di Metro Exodus grazie a un nuovo approfondimento incentrato sull'aspetto tecnico della produzione e in particolare sull'evoluzione del 4A Engine, il motore che dà vita al gioco sviluppato da 4A Games.Game Informer ha parlato del motore grafico sottolineando come la base di partenza sia già davvero ottima dato ...

Nuovo video Far Cry 5 sul cane Boomer - perché inserito e feature in game : Bisognerà pazientare ancora alcune settimane prima di poter mettere le mani su Far Cry 5, l'attesa nuova iterazione della serie sparatutto targata Ubisoft: il rinvio di un mesetto circa rispetto a quanto stabilito originariamente è stato un piccolo tuffo al cuore per tutti i fan della saga, che hanno però compreso benissimo le esigenze temporali degli sviluppatori e si sono messi comodi, pronti a rituffarsi con tutta calma nell'avventura che ...

Far Cry 5 : ecco un interessante video su John Seed - uno dei carismatici cattivi : Far Cry 5 si fa ancora attendere mentre nel frattempo possiamo vedere nuovi scorci di gioco.E' questo il caso del nuovo video che ritrae John Seed, uno dei cattivi del nuovo capitolo della serie che dovremo affrontare.Far Cry si è sempre distinto per i suoi cattivi carismatici, dalle sfaccettature curate e mai banali, sarà questo villain all'altezza delle aspettative?Read more…

Far Cry 5 : vediamo la libertà d'azione offerta dal titolo in un nuovo gameplay : Far Cry 5 si mostra in un nuovo gameplay incentrato sui numerosi stili di gioco possibili in questa avventura open world.Come possiamo vedere dal video proposto da IGN, il gioco ci offre una grande libertà d'azione permettendo al giocatori di impostare al meglio il suo stile di gioco preferito. Nel nuovo video questo concetto viene mostrato mediante scene di incursioni silenziose, ma anche di sparatorie con fucili di precisione ed esplosioni di ...

Far Cry 5 : ecco due trailer inediti : Ubisoft ha lanciato due nuovi trailer per Far Cry 5, riporta Gematsu.Nei filmati sono introdotti i personaggi dei giochi "Guns for Hire" e "Fang for Hire". Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona action-adventure sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. È l'undicesima puntata e il quinto titolo principale della serie Far Cry. Il rilascio è previsto per il 27 marzo 2018. Read ...

Il nuovo trailer di Far Cry 5 ci mostra la follia del villain - Joseph Seed : Dopo avervi rivelato in dettaglio i contenuti legati al Season Pass, è il momento di tornare a parlare di Far Cry 5 per concentrarci su un nuovo trailer che ci mostra il folle villain che dovremo affrontare in questo nuovo capitolo del franchise Ubisoft.Come probabilmente saprete questo nuovo titolo abbandona setting esotici e lontani dall'immaginario occidentale per catapultarci nell'America rurale e per metterci di fronte a un pericolo da non ...

This Week On Xbox : Far Cry 5 - Mixer e Games With Gold questa settimana : In casa Microsoft, infatti, è tempo di aggiornamenti sostanziali per la piattaforma di streaming Mixer, mentre i nuovi Games With Gold sono arrivati su Xbox 360 e Xbox One. Trovate tutti i dettagli ...

Far Cry 3 : Classic Edition arriverà entro l'anno : Ubisoft ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Far Cry 3: Classic Edition, una versione del celebre titolo per PS4 e Xbox One. Quest'edizione, riporta Gamerant, sarà disponibile nel Season Pass di Far Cry 5, ma a giudicare da questo annuncio sarà anche disponibile all'acquisto separatamente.Ubisoft afferma infatti che il titolo verrà assegnato come bonus gratuito ai giocatori che acquistano il Season Pass per Far Cry 5, per cui giocare al nuovo ...