Fanny Neguesha incinta | primo figlio dall’ex Juventus Lemina FOTO

Fanny Neguesha è incinta : primo figlio da Mario Lemina : Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli, e Lemina aspettano un figlio Cicogna in arrivo per Fanny Neguesha e Mario Lemina. La coppia ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino. Una notizia che ha spiazzato un po’ tutti visto che la modella e ballerina e il calciatore stanno insieme da pochi mesi, più precisamente dalla […] L'articolo Fanny Neguesha è incinta: primo figlio da Mario Lemina proviene da Gossip e Tv.