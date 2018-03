Fabrizio Corona scatta una foto in manette per pubblicizzare un brand Scatta la polemica

Fabrizio Corona sfida i giudici e posta un video su Instagram (nel quale canta ‘Estate dimmerda’ del rapper Salmo) : Fabrizio Corona “non abbassa la cresta”. Il giudice lo scarcera e lo obbliga a non usare i social, ma lui se ne frega e posta un lungo video su Instagram. Come fosse un assaggio di un video musicale, Corona pompa a manetta Estate dimmerda del rapper Salmo e intanto si fa ritrarre in numerose e recenti sequenze in cui entra ed esce dal carcere. Tenuta sportiva, ma anche completo blu, occhiali firmati e capelli più corti, l’ex fotografo appare in ...

Silvia Provvedi è felice di poter avere al proprio fianco Fabrizio Corona. La cantante parla delle sue emozioni a Verissimo, dalle paure alle speranze fino a Nina Moric.

Nina Moric e il figlio Carlos/ "Spero che Fabrizio Corona ritorni ad essere un suo pilastro" (Verissimo) : Nina Moric apre le porte a Fabrizio Corona e si augura che possa stare vicino al figlio Carlos: Silvia Provvedi a Verissimo, soddisfatta delle parole della modella. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:35:00 GMT)

"Ho molta paura per Fabrizio". La confessione di Silvia provvedi a Verissimo. Corona è appena uscito dal carcere e gli occhi sono tutti su di lui. La fidanzata non lo ha mai mollato - ma quello che sta accadendo la allarma : "Rischi grossi" : È appena uscito dal carcere e di Fabrizio Corona si è tornato a parlare a spron battuto. Come sappiamo l'ex paparazzo è soggetto a misure restrittive che ne limitano moltissimo il campo d'azione, in pratica non può usare social e partecipare a serate, insomma il suo campo d'azione è decisamente stretto. Ma fatta la regola trovato l'inganno dice il detto. Corona ha attuato una strategia comunicativa geniale, tanto ...

Sabato 3 marzo Silvia Toffanin incontrerà Silvia Provvedi, compagna di Fabrizio Corona da tre anni. La cantante racconterà come sta vivendo l'uscita dal carcere del suo fidanzato, fra speranze, emozioni e paure.

Fabrizio Corona fuori dal carcere parla Nina Moric : Qualche settimana fa Fabrizio Corona è uscito dal carcere per recarsi in una comunità di recupero: dopo 16 mesi di carcere l’ex fotografo dei vip è tornato in libertà. Ecco le prime dichiarazioni della ex moglie Nina Moric. Fabrizio Corona è di nuovo in libertà: dopo sedici mesi di reclusione nel carcere di San Vittore, l’ex fotografo dei vip ha ottenuto la possibilità di lasciare la prigione per recarsi in una comunità di recupero dove svolgerà ...

Silvia Provvedi è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 3 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. "Ho bisogno di leggerezza. Ho bisogno di godermi questo momento", racconta la cantante a proposito dell'uscita dal carcere, dopo 16 mesi. "Fabrizio Corona? Siamo più forti di prima" "Il mio interesse è che non violi nulla e stia lontano dalle tentazioni"

Anticipazioni Verissimo : tra gli ospiti del 3 marzo - in esclusiva - Silvia Provvedi - compagna di Fabrizio Corona : Quali noti personaggi incontrerà Silvia Toffanin nel prossimo appuntamento di Verissimo? Sicuramente l’ospite più attesa sarà Silvia Provvedi, attuale compagna di Fabrizio Corona, protagonista di un’esclusiva intervista del talk show di Canale 5. Ci saranno anche Ornella Vanoni, Raoul Bova e ovviamente verrà dedicato uno spazio speciale al reality del momento: L’isola dei famosi. Vediamo insieme le Anticipazioni di tutti gli ...

