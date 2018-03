Europa - Gli stati con il parco circolante più vecchio - FOTO GALLERY

Elezioni - Bonino (+Europa) : “Non perdo mai la speranza. Ho fiducia negli italiani” : A margine del suo comizio di chiusura della campagna elettorale, la leader di +Europa Emma Bonino ha parlato ai cronisti presenti: “Le mie impressioni a 2 giorni dal voto? Non perdo mai la speranza. Non ho l’abitudine né di deprimermi né di perdere la speranza. Ho molta fiducia nei cittadini e nelle cittadine italiane, ne ho un po’ meno nella mia salute”. L'articolo Elezioni, Bonino (+Europa): “Non perdo mai la ...

Italia - medaglia di bronzo in Europa per consumi da fonti rinnovabili : Lo studio GSE individua alcune buone pratiche ed esperienze virtuose sperimentate in città del mondo di differenti dimensioni, condizioni e localizzazioni, potenzialmente applicabili anche ad altri ...

Discriminazioni e lavoro - gli italiani tristemente primi in Europa : Teleborsa, - Triste primato per gli italiani, che a confronto con i fratelli europei si sentono primi nella discriminazione sul posto di lavoro . Un lavoratore europeo su tre , 34%, si è sentito ...

Discriminazioni e lavoro - gli italiani tristemente primi in Europa : Triste primato per gli italiani, che a confronto con i fratelli europei si sentono primi nella discriminazione sul posto di lavoro . Un lavoratore europeo su tre , 34%, si è sentito discriminato per ...

La fatica degli italiani a far squadra in Europa : A fianco di Nouy, che lascerà l'incarico a fine anno, c'è un italiano, Ignazio Angeloni, da sempre parte delle istituzioni dalla Banca d'Italia al ministero dell'Economia e ora alla Bce; mentre nell'...

Scattano gli ottavi di Europa League - Milan e Lazio in campo : ecco dove vederle : Le due partite saranno visibili su Sky Sport , ma anche in chiaro su RSI La2 , in più Lazio-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta su TV8 a partire dalle 20.30. Come di consueto il canale proporrà un ...

Meloni a Budapest per incontrare Orban : In Europa meglio Visegrad della Merkel : A quattro giorni dal voto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, vola a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orbán, anche lui impegnato nella campagna elettorale per le elezioni del prossimo 8 aprile.“Voglio dare un segnale rispetto ai nostri rapporti con l'Unione Europea", ha spiegato Giorgia Meloni durante la puntata di Porta a Porta di martedì sera. "Ho trovato molto ridicolo ...

Sorpresa : ora i soldi dei fondi si spostano dagli Usa all’Europa : Smentendo Ray Dalio, il re degli hedge che ha scommesso oltre 18 miliardi di dollari contro il Vecchio continente, dall’inizio dell’anno sono stati disinvestiti dai fondi azionari statunitensi 22 miliardi di dollari, defluiti per due terzi verso le Borse europee. Il motivo? Le quotazioni continentali sono ben più ragionevoli...

Allegri senza limiti : "Voglio il 4º trofeo - record d'Europa" : Coppa Italia: allo Stadium la Juve sfida l'Atalanta nella semifinale di ritorno: 'Il Napoli? Conta solo l'albo d'oro' Impossibile sfumare la vittoria del Napoli, il +4 virtuale degli azzurri. ...

Borsa : Europa migliora - Milano +0 - 6% : ANSA, - Milano, 27 FEB - migliorano le Borse europee nonostante l'andamento contrastato dei listini Usa dopo l'inatteso rialzo del'indice manifatturiero della Fed di Richmond e della fiducia dei ...

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...

I migliori dribblatori d’Europa : comanda Hazard - Gomez primo in Serie A : Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica incrociando il numero di dribbling per partita e il tasso di successo della giocata. L'articolo I migliori dribblatori d’Europa: comanda Hazard, Gomez primo in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Est Europa e Sud America sugli scudi - la Berlinale non premia grandi platee : Nel segno delle donne, ma anche dell'impegno politico, questa sessantottesima edizione del Festival del cinema di Berlino ha visto trionfare Touch me not della romena Adina Pintilie che vince anche il ...

Piazza Affari rimbalza sull'onda dei petroliferi : è la miglior Borsa d'Europa : Oggi sono attesi i discorsi di alcuni membri della Federal Reserve , come Dudley, Rosengren, Mester e Williams da cui si spera emergano ulteriori spunti sullo stato dell'economia Usa e sulle ...