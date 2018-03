“Erano lì | nella scatola di compensato” La scoperta horror degli agenti | immersi tra

caffeinamagazine

(Di sabato 3 marzo 2018) Prigionieri, costretti a vivere in delle condizioni igieniche di estrema precarietà, in mezzo a spazzatura e rottami di ogni tipo. Così vivevano tre bambini, rinchiusi all’interno di unadi compensato. Un caso orribile quello che arriva dagli Stati Uniti, per la precisione dallo stato della California, e che ha visto alla fine finire in manette una coppia, responsabile dell’orribile accaduto. A raccontare la vicenda è il Daily Mail: la polizia di Joshua Tree ha arrestato il padre e la madre dei ragazzini, Mona Kirk di 51 anni e Daniel Panico di 73: i due ora dovranno rispondere di gravissimi accuse di fronte alle autorità ed è probabile che incappino in una durissima condanna da parte del giudice. Glidella polizia hanno localizzato, in una zona isolata, una roulotte che sembrava abbandonata e una costruzione rettangolare fatta di compensato. Hanno poi ...