Embraco non licenzia fino al 2019

Embraco - Calenda non aspetta la risposta Ue e annuncia “Fondo contro le delocalizzazioni”. Finanziato con soldi Ue : La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, giusto una settimana fa, aveva spiegato di non poter dare via libera alla proposta italiana di un “fondo contro le delocalizzazioni” per “mancanza di dettagli”. Poco male per il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e il premier Paolo Gentiloni. Che a quattro giorni dal voto hanno deciso di sfruttare la riunione del Comitato interministeriale per la ...

Embraco - le molte cose non dette in questo e altri casi taciuti : La vicenda Embraco, con il Ministro Calenda impegnato in prima persona, è l'esempio di tanti casi della delocalizzazione e non solo. E dei tanti tavoli aperti di crisi, spesso taciuti.

Embraco/ I licenziamenti da non scaricare sull'Europa : L’Ue è stata tirata in ballo nella vicenda EMBRACO. Ma anche in Italia arrivano risorse di Bruxelles. Che però non vengono usate nel modo migliore. GERARDO LARGHI(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ I segnali di aumento delle opportunità di lavoro, di M. FerliniSINDACATI E POLITICA/ La crisi della rappresentanza e la chimica 5.0, di G. Sabella

Whirlpool : Calenda - non commento su acquirenti Embraco - prima piano serio : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Su possibili nuovi acquirenti di Embraco “non commento, finché non ho un piano serio e non ne parlo prima con i sindacati”. E’ il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a rispondere cosi, interpellato, in un’intervista a Rtl 102,5, sugli sviluppi della vertenza Embraco. “La settimana prossima incontro i sindacati per vedere quali sono le possibilità”, ha detto. ...

Embraco : è rottura totale - l’azienda non ritira i licenziamenti : Cinque minuti. Tanto è durata la riunione tra le organizzazioni sindacali e i dirigenti dell’Embraco. I vertici italiani della multinazionale brasiliana, infatti, non hanno ritirato i licenziamenti e i sindacati si sono alzato dal tavolo e hanno abbandonato la riunione. ...

Embraco - salta il tavolo a Torino : “Non possono imporre il part time” : E' saltato l'incontro all’Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L’azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un...

Il caso Embraco e le delocalizzazioni : non c'è solo Slovacchia : Roma . Non è solo la Slovacchia a fare parlare di sé in questi giorni, dopo che Whirlpool l'ha scelta per delocalizzare l'azienda di compressori Embraco dal Piemonte. Michele Mario Elia, country ...

Oltre il caso Embraco. Non colonizzati ma globalizzati : Durante la crisi gli investimenti stranieri diretti , cioè non puramente finanziari, in Italia hanno raggiunto i 346 miliardi di dollari; di questi 29 sono arrivati nel 2016 " ultime cifre ufficiali " ...

Embraco - Vestager : "Aiuti UE devono creare posti lavoro e non spostarli da uno Stato all'altro" : Riflettori ancora puntati si su Embraco dopo che le trattative con i vertici di Whirlpool , gruppo che controlla il gruppo brasiliano sono naufragate. Ieri, 20 febbraio, il Ministro per lo Sviluppo ...

Vestager su Embraco : il lavoro non si sposta : Per il premier Gentiloni 'non possiamo permettere che ci siano forme di dumping sociale e fiscale nell'Unione' -

Embraco - la commissaria Vestager : “I fondi Ue devono creare nuovi posti - non spostarli da uno Stato all’altro” : I fondi strutturali Ue “dovrebbero servire a creare nuovi posti di lavoro, non a spostare posti di lavoro da un Paese all’altro. Abbiamo un paio di casi che ci sono stati segnalati, naturalmente li seguiamo”. Quanto alla richiesta italiana di poter derogare alle norme sugli aiuti di Stato per finanziare le reindustrializzazioni, “non ho alcuna valutazione per ora, perché non ho alcun dettaglio sulle idee dell’Italia, ma in ...

Embraco - Ue : lavoro si crea non si sposta : 13.12 "Siamo qui per far rispettare le regole",ha detto la commissaria Ue Vestager sul caso Embraco."Se si usano soldi dei contribuenti diventa una nostra preoccupazione", perché "i fondi dovrebbero essere usati per creare nuovi posti,non per spostarli da un Paese all'altro". Intanto,l'agenzia ministeriale Invitalia sta incontrando un'azienda straniera interessata a Embraco. La ricerca di soggetti interessati continua,assicura il ministro ...

Embraco - Calenda assicura : Il Governo non molla : Teleborsa, - Il Governo "non molla" la presa su Embraco . Un messaggio chiaro quello del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , che ha incontrati oggi a Bruxelles il commissario europeo ...

