Elezioni2018 | Italia al voto | alle urne in 46 milioni Seggi aperti fino alle 23

#Elezioni2018 - l'Italia decide : seggi aperti in tutto il Paese - si vota fino alle 23 : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali