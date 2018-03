Elezioni2018 | Italia al voto | alle 19 affluenza al 58 | 44% Seggi aperti fino alle 23

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 12 affluenza al 19 - 29% - in aumento rispetto al 2013. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle urne in 46 milioni. Seggi aperti fino alle 23 : Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che oggi, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'elezione di 618...

#Elezioni2018 - anche Google celebra con un Doodle il voto dell'Italia : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali