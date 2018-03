Elezioni regionali 2018 | chi si sfida nel Lazio?

Elezioni regionali 2018 : la sfida in Lombardia : Il colpo di scena nella campagna elettorale per il rinnovo della presidenza e del consiglio regionale della Lombardia c’è stato all’inizio: non si è ricandidato il presidente uscente, il leghista Roberto Maroni, il fautore del referendum per l’aumento dell’autonomia della regione. Il suo nome non c’è sulla scheda verde che i 7,8 milioni di cittadini lombardi chiamati alle urne troveranno domenica 4 marzo (si vota dalle 7 alle 23) insieme a ...

Come si vota Elezioni 4 marzo 2018/ Camera - Senato e Regionali : nuova scheda elettorale - gli errori da evitare : Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su Come evitare errori(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:58:00 GMT)

Elezioni politiche e regionali 4 marzo 2018 - programmazione Mediaset : In occasione delle Elezioni politiche e regionali 4 marzo 2018, Mediaset propone una programmazione speciale per seguire l'evento da vicino.

Elezioni regionali Lazio 2018 - candidati e come si vota : Nel Lazio sono nove gli aspiranti alla guida della Regione. Nicola Zingaretti, presidente uscente, è sostenuto per un secondo mandato da Partito Democratico, Liberi e Uguali, Lista Insieme, Più Europa, Centro Solidale e Zingaretti Presidente; ma non da Civica Popolare che nel Lazio presenta un suo candidato, Jean Leonard Touadi, ex deputato del Pd. Stefano Parisi è il candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con ...

Elezioni regionali Lazio e Lombardia 2018 - come si vota/ Ultime notizie : le differenze con il Rosatellum : Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018, come si vota domenica 4 marzo 2018: al voto per i nuovi consigli Regionali. Le Ultime notizie: le differenze con il Rosatellum delle politiche(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Milano - Elezioni regionali 2018 - Dario Violi - M5S - : «Con l'usato sicuro la Lombardia perde. Basta soldi pubblici per le autostrade» : «Io spero che i lombardi abbiano il coraggio di dare un taglio netto al passato. Nella consapevolezza che solo con noi sia possibile». Dario Violi, 32 anni, è il candidato presidente del Movimento ...

Milano - Elezioni regionali 2018 - Onorio Rosati - Leu - : «Noi cambieremo sanità e scuola. È stato il Pd a creare divisioni» : Rosati, perché dividere il centrosinistra in presenza di un sistema elettorale, oltretutto, che a differenza di quella nazionale prevede un vero vincitore? «La sinistra in questi anni è stata divisa ...

Elezioni regionali 2018 - come si vota in Lazio e Lombardia : Domenica 4 marzo è un election day. Non si vota solo per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le regionali in Lazio e Lombardia. Si rinnovano consiglio regionale e presidente delle due regioni. Il sistema è diverso dal Rosatellum. QUANDO SI vota Si vota domenica 4 marzo 2018 dalle 7 alle 23. L’orario e i seggi sono gli stessi delle politiche. Chi vota in Lombardia e Lazio avrà una scheda in più. Ogni elettore vota nel comune ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti al 31% - Centrodestra davanti a M5s : ma alle Politiche… : Sondaggi politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto prima del silenzio elettorale. Centrodestra avanti ma Noi con l'Italia-Udc rischiano lo sbarramento del 3%(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:50:00 GMT)

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana davanti - ma Gori e il Pd sono più vicini : SONDAGGI ELEZIONI 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: centrosinistra sfiora il 20%, cosa succede in caso di stallo? Regionali Lombardia, Fontana e Gori più vicini(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:05:00 GMT)

Elezioni 4 marzo 2018 - orari di voto. Come funziona lo spoglio - politiche e regionali - : Guida al voto: partiti, candidati e orari dello spoglio delle schede , Parlamento, Lazio e Lombardia,

Elezioni regionali 2018 : Giorgio Gori torna a Como : Il candidato a presidente della Lombardia del centrosinistra alle Elezioni regionali 2018, Giorgio Gori , torna a Como. Elezioni regionali 2018: Gori al Birrificio Giorgio Gori, ad una settimana dal ...

Elezioni regionali - come si vota in Lombardia : il fac-simile della scheda elettorale : Domenica 4 marzo in Lombardia sarà Election day, ovvero si voterà non solo per le Elezioni politiche, ma anche per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I CANDIDATI – Per la carica di Governatore della Regione Lombardia corrono: Giorgio Gori – Partito Democratico, + Europa, Lombardia Progressista, Insieme e liste civiche Attilio Fontana – Forza Italia, Lega e Fratelli ...

Elezioni Politiche e Regionali Guido Pianeselli : 'Il Popolo della Famiglia si presenta per difendere vita e moralità' : Alle persone interessa soprattutto il lavoro, cosa avete in mente per le piccole realtà? In economia dobbiamo impedire la distruzione del tessuto sociale con la scomparsa della classe media. Dobbiamo ...