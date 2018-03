Elezioni - oltre 46 milioni di italiani chiamati alle urne | Tutti i numeri : Gli italiani aventi diritto sono, per la Camera dei Deputati, 46.604.925, per il Senato della Repubblica 42.871.428

Elezioni 2018 - insediati i seggi : oltre 46 milioni di italiani al voto : Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'...

Elezioni e ambiente : oltre 66 milioni di schede in carta riciclabile : Scheda elettorale cartacea vs voto elettronico. Gli italiani non hanno dubbi: una votazione con scheda elettorale cartacea è più semplice (48%) e sicura (42%). Per non parlare del minor impatto ambientale: sono oltre 66 milioni le schede stampate in carta copiativa riciclabile che, dopo 5 anni dalla consultazione, potranno tornare a nuova vita grazie al ciclo del riciclo. A tracciare il quadro è un’indagine Astra Ricerche commissionata da ...

Elezioni - il Vaticano fa il tifo per le larghe intese. La Cei sceglie il low profile. Oltretevere simpatia per Gentiloni-Tajani : Il Vaticano fa l’occhiolino alla grande coalizione. In vista delle Elezioni politiche italiane del 4 marzo, dalla Santa Sede si analizzano con molta attenzione tutti gli scenari possibili del dopo voto con un gradimento particolare per un governo moderato formato da centrosinistra e centrodestra. Qualcosa di simile all’esperimento, poi andato in fumo, messo in atto da Enrico Letta. Due i possibili premier favoriti Oltretevere: da un lato Paolo ...

CONCORSO INFERMIERI 2018/ Friuli Venezia Giulia : oggi le presElezioni - oltre 17mila candidati per 654 posti : CONCORSO INFERMIERI 2018: oggi al via la preselezione. In Friuli Venezia Giulia oltre 17mila candidati provenienti da tutta Italia e non solo per soli 654 posti nella sanità regionale.

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto - Centrodestra oltre il 38% ma nessuno ha la maggioranza assoluta : SONDAGGI Politici Elettorali, campagna verso le ELEZIONI 2018: Centrodestra va oltre il 38% ma non vi è maggioranza assoluta alla Camera. Gradimento leader, Renzi peggio di Gentiloni

Elezioni 2018 - oltre 12mila candidature presentate per Camera e Senato - : Il Viminale ha pubblicato le liste definitive dei candidati sul sito ufficiale alla sezione "Elezioni trasparenti". Il 4 marzo si applicherà per la prima volta il Rosatellum, un sistema di voto misto ...

Donazioni - il M5s ci ripensa "Sì anche se oltre i 5mila euro" Salta il tetto in vista delle Elezioni : Svolta nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. I pentastellati per la prima volta aprono alle Donazioni superiori ai 5mila euro: dunque non più solo micro-Donazioni Segui su affaritaliani.it

VERSO LE Elezioni - Davanti ad oltre 500 persone Campania Libera e Bosco lanciano la candidatura di Rany Pagano alla Camera. TUTTI I ... : 20:48:28 CASALUCE. "Il direttivo di Campania Libera ha deciso ed ha deLiberato che Nazario Pagano, detto Rany, sindaco di Casaluce, sarà il nostro candidato alle prossime ELEZIONI politiche per il ...

Rossi : mi auguro che LeU vada oltre il 10% alle Elezioni : Firenze, 2 gen. (askanews) 'Queste sono le mie tre grandi sfide per il nuovo anno. Per la Toscana l'augurio più forte è che si risolva la crisi delle acciaierie di Piombino e che partano i lavori ...

Elezioni - conto alla rovescia. Nel 2018 - oltre alle politiche al voto anche diverse Regioni : Nei prossimi giorni il presidente della Repubblica scioglierà le Camere: le politiche si svolgeranno i primi di marzo, potrebbe trattarsi di un election day -