: Salvatore Giuliano all’Istruzione e Armando Bertolazzi alla Sanità: sono i due nuovi “candidati ministri” del M5s… - fattoquotidiano : Salvatore Giuliano all’Istruzione e Armando Bertolazzi alla Sanità: sono i due nuovi “candidati ministri” del M5s… - SkyTG24 : #Checkroom @berlusconi: 'Grazie alla #FlatTax l'Irlanda, che aveva un Pil pro capite inferiore al nostro, oggi è la… - MichelaMarzano : I #diritti, nei programmi di praticamente tutti i partiti, sono assenti: nessuna promessa, nessuna prospettiva, nes… -

Dalla mezzanotte è scattato il. Chiusi i comizi,pausa di riflessione. Domani,dalle 7 alle 23, si voterà per il rinnovo del Senato e della Camera.Contestualmente si dovranno eleggere Presidente e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato.Successivamente, dalle ore 14 di lunedì,nelle regioni interessate si svolgeranno gli scrutini per leregionali.(Di sabato 3 marzo 2018)