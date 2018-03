Elezioni - i giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani italiani chiamati al voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...

Elezioni Figc : È la disfatta di un sistema - Malagò ha voluto la palla - ora la giochi : E ora sia convocato d'urgenza il commissario Maigret. O Montalbano se preferite. Anzi, scenda direttamente in campo l'ispettore Jacques Clouseau perché solo il sublime Peter Sellers nei panni della ...

Elezioni politiche : giochi fatti per Potere al popolo - Lega - Casapound - AostaOggi.IT : Twitter Forza Italia e Movimento 5 stelle Valle d'Aosta comunicheranno i nomi dei candidati dopo gli incontri Berlusconi e Di Maio AOSTA. Mentre le due coalizioni di maggioranza e minoranza stanno ...

Elezioni - Gentiloni : “L’Italia non giochi il Rischiatutto con forze che non sanno governare. Pd con squadra più credibile” : Il futuro non è rose e fiori, anche se l’Italia è ripartita. Il 4 marzo ci sono in gioco anche i risultati raggiunti dal Paese fin qui, con grandi sforzi. Per questo c’è da sperare che “l’Italia non giochi il Rischiatutto con forze che non sanno governare il Paese”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in un’intervista a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Quindi togliendo le forze da Rischiatutto, resta ...

Gentiloni : «Chi vince le Elezioni governa. Spero che il Paese non giochi il rischiatutto con chi non sa governare» : L'Italia «è ripartita», grazie a «famiglie, imprese e lavoratori», e il proseguimento di questa nuova stagione di ripresa economica è nelle mani degli...

Gentiloni : “Alle Elezioni spero che il paese non giochi a Rischiatutto” : «Non sono attrezzato. Ho preso un impegno che finisce con le elezioni. Credo sia rispettoso per il Parlamento e per i cittadini dare il peso giusto alle elezioni. Altrimenti non facciamo buon servizio alla democrazia» risponde il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Che tempo che fa risponde così a Fabio Fazio, che gli chiede se sia...

Elezioni - Gentiloni : "Italia non giochi a rischiatutto" : Spero che l'Italia non giochi a "rischiatutto con forze che non sono in grado di assicurare governabilita'. Il centrosinistra ha dimostrato di saper governare". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...