Elezioni | corsa al rinnovo della tessera elettorale | disagi nel Lazio

Elezioni - è corsa al voto utile : il centrodestra cresce al Nord - il M5s al Sud. E 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza : Il Nord dominato dal centrodestra con sempre meno eccezioni. Le cosiddette Regioni rosse ridotte a un ultimo, valoroso, fortino di resistenza del Partito democratico. Il Sud, infine, un enorme campo di battaglia in cui ogni voto strappato dalle destre ai Cinquestelle e dai Cinquestelle alle destre può essere decisivo per accendere il jackpot completo o al contrario fermare l’onda cavalcata da Berlusconi, Salvini, Meloni e dai loro ...

Elezioni 2018 - la parata di talenti in corsa il prossimo 4 marzo : Durante la Prima Repubblica godevano di grande prestigio i cosiddetti “indipendenti di sinistra”, personaggi d’alto profilo intellettuale insofferenti delle discipline di partito. Agli albori della Terza (ammesso che non si passi alla Quarta nel giro di pochi mesi) stanno facendo capolino i “post-indipendenti di incerta provenienza”. Meno fascinosi ma sempre ascrivibili alla logica del fiore all’occhiello. Per una volta si può cominciare con ...

Elezioni 2018 - tutti i partiti politici in corsa - : In campo per la gara elettorale del 4 marzo 38 formazioni. Centrosinistra e centrodestra divisi equamente in quattro forze a testa. Il M5S continua a correre da solo, le sinistre superano di una lista ...

Elezioni Lazio 2018 - ecco le 19 liste : 9 i candidati in corsa per la presidenza : La sfida è ufficialmente aperta. Sono state presentate oggi le liste dei candidati al prossimo consiglio regionale del Lazio. Diciannove le liste in corsa, a sostegno di 9 candidati presidenti. ‎...

Elezioni : candidato Leu a Di Maio - M5S in corsa sbianchetta da web passato Fi (2) : (AdnKronos) - "Non vorrei che ci fossero malintesi - aggiunge poi l'esponente di Leu in un successivo post - ognuno ha la sua storia, so bene che molti eletti e candidati 5 stelle hanno delle storie politiche molto diverse, proprio perché il Movimento raccoglie tanti delusi dei due vecchi poli nati

Elezioni : candidato Leu a Di Maio - M5S in corsa sbianchetta da web passato Fi : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Caro Di Maio, conducendo una semplice ricerca sui candidati con cui mi confronterò nel collegio uninominale di Torino 1, ho scoperto una cosa curiosa". Inizia così la lettera che Marco Grimaldi, candidato Leu alla Camera per il Collegio Uninominale Torino 1, indirizza a

Elezioni - in corsa per il Parlamento c'è Claudio Lotito : candidato in Campania : Un candidato premier, Luigi Di Maio per i Cinque Stelle, il segretario del Pd Matteo Renzi a guidare i Dem al Senato, la new entry Claudio Lotito tra le fila di Forza Italia. Tra nomi di grido e ...

Candidati M5S Elezioni 2018 - da Fioravanti a De Falco i Vip in corsa : Roma, 28 gennaio 2018 - I Candidati a 5 stelle alle prossime elezioni politiche? Luigi Di Maio li presenta entusiasta, con un video su Facebook: "Per gli altri la composizione delle liste è stata un'...

Elezioni - Pd approva le liste : ecco i big in corsa - : approvato nella notte l'elenco di nomi per le politiche del 4 marzo, tra le polemiche della minoranza orlandiana che non ha votato. Gentiloni corre a Roma, Boschi a Bolzano, Fedeli a Pisa. Lucia ...

Elezioni : anche a Treviso è corsa alle sottoscrizioni : In ragione del fatto che solo i gruppi costituitisi prima del 15 aprile possono ovviare alla raccolta e che non sempre, per scelta o ragion politica, è stato possibile collegarsi a gruppi già ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Elezioni : D'Alfonso si candida al Parlamento - si riapre la corsa per la Regione Abruzzo? : Nella vita, come in politica, non si può mai dire mai. La decisione di puntare Roma riapre, inevitabilmente, i giochi al Palazzo dell'Emiciclo regionale con l'indizione delle nuove Elezioni anche per ...

Elezioni - la corsa senza limiti dei partiti : meno tasse e più soldi - dal canone Rai ai pannolini fino alla scomparsa dei poveri : Si potrebbe chiamare la corsa senza limiti, come quel vecchio cartone animato con Penelope Pitstop, il Diabolico Coupé e il cane Muttley che rideva delle disgrazie del suo malefico padrone. Il presidente Sergio Mattarella s’era raccomandato il 31 dicembre, prima che tutti affondassero i loro cucchiai tra le lenticchie: “Proposte adeguate, realistiche, concrete”, in linea con la dimensione dei problemi del Paese. E loro, i ...

Elezioni - Renzi : 'La partita è aperta'. In corsa Boschi e Padoan : Per l'ex premier il leader di FI "più che essere un pericolo per la democrazia è un pericolo per l'economia". Le cene di Arcore? "Sono un remake del passato solo che al posto di Bossi in canottiera c'...