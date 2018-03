Elezioni | come si vota e cosa di decide?

Elezioni 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Come si vota Elezioni 4 marzo 2018/ Camera - Senato e Regionali : nuova scheda elettorale - gli errori da evitare : Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su Come evitare errori(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:58:00 GMT)

Elezioni - come si vota il 4 marzo 2018 : il fac simile della scheda elettorale : Ci siamo, mancano poche ore all'election day. Domenica 4 marzo 2018 si vota per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le...

Elezioni POLITICHE 2018 - COME SI VOTA/ Video - Renzi - Di Maio - Salvini - Berlusconi - chi vince il 4 marzo? : ELEZIONI POLITICHE 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:38:00 GMT)

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Per CasaPound chiusura di campagna elettorale al Pantheon : ELEZIONI 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Speciale Elezioni 2018 L'Italia al voto : come reagiranno i mercati? : Puntata Speciale dedicata alle Elezioni politiche italiane. Le preaperture e le aperture di Piazza Affari e delle principali Piazze europee, tutte le news e gli impatti sull'economia del voto politico. Insieme ai nostri ospiti. A partire da lunedì 5 alle 8.50. Ricevi aggiornamenti su Elezioni Politiche Lasciaci la tua e-mail:

Elezioni politiche 2018 : come funziona il Rosatellum : Il voto di domenica 4 marzo è il primo con una nuova legge elettorale, chiamata comunemente Rosatellum, anche se sarebbe più corretto dire Rosatellum bis perché è la versione rivista di un primo testo. Il nome è quello di Ettore Rosato che è stato relatore alla Camera. È una legge nata dopo una decisione della Corte Costituzionale, che bocciava l’Italicum, legge mai usata al voto, e un no a un referendum, quello costituzionale del dicembre 2016 ...

Elezioni 2018 - Renzi invia lettera ai cittadini fiorentini. Interrogazione M5s : “Come ha avuto quegli indirizzi?” : “Caro amico, cara amica mi rivolgo a te e alla tua famiglia per chiedere il vostro voto alle Elezioni del 4 marzo”. Comincia così la lettera spedita nell’ultima settimana di campagna elettorale dal segretario del Pd Matteo Renzi ai fiorentini per convincerli a votarlo nel collegio uninominale Toscana 1. In ognuna delle missive, Renzi presenta ai suoi concittadini la sua attività da Presidente della Provincia, Sindaco di Firenze (la ...

Elezioni Regionali Lazio 2018 - candidati e come si vota : Nel Lazio sono nove gli aspiranti alla guida della Regione. Nicola Zingaretti, presidente uscente, è sostenuto per un secondo mandato da Partito Democratico, Liberi e Uguali, Lista Insieme, Più Europa, Centro Solidale e Zingaretti Presidente; ma non da Civica Popolare che nel Lazio presenta un suo candidato, Jean Leonard Touadi, ex deputato del Pd. Stefano Parisi è il candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Tajani premier - Meloni “fine coalizione con inciucio”. Agguato contro CasaPound : Elezioni 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo Agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni italiane - come incideranno i risultati sui mercati : Se da un lato l'industria non ha goduto di una politica accomodante, dall'altra non c'è stato nemmeno un freno. Il cambiamento verso una politica che promette tagli alle tasse, ampie garanzie sul ...

Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018 - come si vota/ Ultime notizie : le differenze con il Rosatellum : Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018, come si vota domenica 4 marzo 2018: al voto per i nuovi consigli Regionali. Le Ultime notizie: le differenze con il Rosatellum delle politiche(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Come si vota alle Elezioni del 4 marzo e tutti gli errori da non fare per non invalidare la scheda : scheda gialla per il Senato, scheda rosa per la Camera. Una sola croce, per non sbagliare. Ecco una mappa sulle elezioni e su Come votare.QUANDO SI vota E CHI vota - Si vota solo domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. Per esercitare il diritto di voto bisogna avere 18 anni per la Camera, 25 per il Senato. Al seggio servono un documento di identità valido e la tessera elettorale. Complessivamente gli aventi diritto sono 46.604.925.LA LEGGE ...