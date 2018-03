Elezioni | campagna lunga | troppe promesse | nessuna idea

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni 2018 - chiusa la campagna elettorale (3 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: chiusa la campagna elettorale, domenica l'Italia al voto. Morto Carlo Ripa di Meana, marito di Marina (3 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 01:43:00 GMT)

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Per CasaPound chiusura di campagna elettorale al Pantheon : ELEZIONI 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)

CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI + EUROPA «Siamo la vera sorpresa di queste Elezioni - il superamento del 3% è vicino» - Abruzzo in ... : Agli elettori chiediamo di fare una scelta in controtendenza: votare radicali per conquistare più diritti e un mondo migliore, perché in fondo chi è che non ha mai votato un referendum radicale?».

Elezioni - Di Maio e il Movimento 5 stelle chiudono la campagna in Piazza del Popolo. Segui la diretta : In Piazza del Popolo a Roma l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. “Dopo 40mila chilometri percorsi su e giù per l’Italia, dopo il calore immenso che ci avete regalato – annuncia il candidato premier Luigi Di Maio -, dopo 125 giorni che passo dopo passo ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza, siamo all’ultimo miglio” L'articolo Elezioni, Di Maio e il Movimento 5 stelle ...

Elezioni - Di Maio e il Movimento 5 stelle chiudono la campagna in Piazza del Popolo : In Piazza del Popolo a Roma l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. “Dopo 40mila chilometri percorsi su e giù per l’Italia, dopo il calore immenso che ci avete regalato – annuncia il candidato premier Luigi Di Maio -, dopo 125 giorni che passo dopo passo ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza, siamo all’ultimo miglio” L'articolo Elezioni, Di Maio e il Movimento 5 stelle ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani - Milan e nipotino - campagna voto finisce bene : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Sono contento perchè oggi” la campagna elettorale “è finita. Sono arrivato all’ultimo giorno con tante altre circostanze positive: Tajani che ha detto sì; l’undicesimo nipotino che mi è arrivato; il Milan che si è qualificato per la finale della Coppa Italia. Quindi questa mattina, quando mi sono alzato e guardato nello specchio, mi sono rivolto un grande sorriso”. Così Silvio ...

Elezioni - le foto simboliche di questa campagna elettorale : Le Elezioni si avvicinano. Domenica 4 marzo gli italiani voteranno (qui cosa fare e soprattutto cosa non fare dentro il seggio per votare in modo corretto). Abbiamo confrontato le proposte dei partiti su diversi temi, analizzato come si sono comportati i leader sui social media e calcolato quanto costerebbero le riforme proposte. Abbiamo smontato le bufale e chiesto ad alcuni scienziati quanto sono efficaci le campagne elettorali. Già, la ...

Elezioni - Casapound chiude campagna al Pantheon. Presidio dei centri sociali : “Nessuno spazio ai fascisti” : Casapound chiude la campagna elettorale di fronte al Pantheon, mentre dall’altro lato, a largo Argentina, centri sociali e attivisti manifestano “contro ogni fascismo”. “Sta succedendo una cosa strana in questo paese: si inneggia alla democrazia per lasciare spazio a chi porta parola di odio e discriminazione”, dice Tiziano, uno di coloro che protestano. “Non esiste campagna elettorale che possa giustificare ...

Porta a Porta speciale Elezioni : Berlusconi - Di Maio - Renzi chiudono la campagna elettorale : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Porta a Porta in prima serata con ...

'Elezioni - Annamaria Parente : la mia campagna tutta sul territorio' - Romait - : ... quella sulle pari opportunità: ho aderito al manifesto 'Dissenso Comune' sottoscritto da oltre 100 donne dello spettacoli e chiederò l'adesione di tutta la classe politica'. Ultimo appuntamento ...

Elezioni : Grasso chiude campagna elettorale a Palermo : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Chiusura della campagna elettorale nazionale a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, sarà domani alle 18 a piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima. Insieme a Grasso saranno sul palco Rossella

Elezioni : Grasso chiude campagna elettorale a Palermo : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – Chiusura della campagna elettorale nazionale a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, sarà domani alle 18 a piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima. Insieme a Grasso saranno sul palco Rossella Muroni, Pippo Civati, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava. Previste le esibizioni musicali di 12BBR, Davide ...

Elezioni - quello di cui non si è parlato in campagna elettorale : (foto: Getty Images) Nel dibattito legato alle Elezioni del prossimo 4 marzo si è parlato di immigrazione e sicurezza, sull’onda lunga di casi di cronaca come quelli visti a Macerata. Di fascismo e antifascismo, dibattito importante quanto lontano dalla vita di tutti i giorni. Oltre che dell’abolizione di qualunque norma invisa al proprio elettorato, a cominciare dalla legge Fornero, senza che peraltro nessuno (o quasi) si sia preso ...

Elezioni : a Treviso il M5S festeggia chiusura campagna con il Rock N' Roll : Treviso, 28 feb. (AdnKronos) - "In vista delle Elezioni Nazionali del 4 marzo, amici, attivisti, simpatizzanti, sostenitori e soprattutto indecisi su chi votare siete tutti invitati a passare in Piazzetta Battistero a Treviso venerdì 2 Marzo, la festa inizia alle ore 20 e termina alle 23, per conosc