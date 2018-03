Elezioni | Berlusconi a Napoli rompe il silenzio elettorale parlando di flat tax e

Berlusconi in gita a Napoli : bagno di folla ai Decumani prima delle Elezioni : Nessun altro paese al mondo può lontanamente competere con noi per i tesori d'arte che chi ci ha preceduto ci ha lasciato'. Il Cavaliere si è fermato, tra gli altri, anche con Carla Ruggiero, ...

Berlusconi in gita a Napoli : bagno di folla ai Decumani prima delle Elezioni : Silvio Berlusconi sceglie Napoli per trascorrere le ultime ore prima del voto. Nonostante la pioggia, il leader di FI, pur apportando modifiche al programma iniziale, non ha rinunciato alla sua...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Video - Berlusconi : "500mila posti di lavoro per il Sud". Di Maio fiducioso per M5s : ELEZIONI Politiche 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Elezioni 2018 : come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Elezioni POLITICHE 2018 - COME SI VOTA/ Video - Renzi - Di Maio - Salvini - Berlusconi - chi vince il 4 marzo? : ELEZIONI POLITICHE 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:38:00 GMT)

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Elezioni : Berlusconi - da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo”. Grazie ai fondi europei “ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a porta’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud sembra ...

Elezioni : Berlusconi - penso che Salvini potrebbe accettare comunque Tajani : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Credo che la figura di Antonio Tajani sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione. Lo ha affermato Silvio ...

Elezioni : Berlusconi - in campo anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : ... non voglio finire una mia partecipazione di amore per l'Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile'. Lo ha ...

Elezioni : Berlusconi da Mentana a mani libere senza fogli e con piccolo cerotto : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi in versione inedita ospite di Enrico Mentana, su La7, per ‘Bersaglio mobile’. L’ex premier infatti, su invito del conduttore, non si presenta con i fogli che tradizionalmente agita durante le sue interviste, ma a mani libere. “Siamo riusciti ad ottenere un primo scoop, è senza fogli, a mani libere”, esordisce Mentana. “Non è uno scoop, è un ordine -replica ...

Elezioni : Berlusconi - in campo anche per non lasciare politica per sentenza incredibile : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Non solo la volontà di contrastare il Movimento 5 stelle, ma nella decisione di impegnarsi nell’ennesima campagna elettorale “forse c’è anche questo, non voglio finire una mia partecipazione di amore per l’Italia con quel modo assurdo e scandaloso della mia espulsione dalla politica, sulla base di una sentenza politica incredibile”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite su La7 di ...

Elezioni : Berlusconi - ho inventato io treno ad alta velocità : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il treno ad alta velocità l’ho inventato io, l’ho progettato, l’ho sostenuto quando mettevano in galera i dirigenti delle imprese perchè facevano cambiare di posto ad un torrente. Io sono l’inventore nel ’94 del collegamento ad alta velcità che deve andare da Torino alla Sicilia. L’hanno bloccato e lo continueremo”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Raffaele Fitto, capo della forza politica 'Nci-Udc' voterà in Puglia, nella sua città natia, Maglie. Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, non voterà nella sua Palermo ma all'Eur a Roma nel ...

Elezioni : da Berlusconi a Renzi e Di Maio - dove votano i leader : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Sipario sulla campagna elettorale, appuntamento ai seggi. I leader delle forze politiche voteranno quasi tutti nelle città d’origine. Come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione, probabilmente nel primo pomeriggio.Per il premier Paolo Gentiloni collegio e città d’origine si sommano: il presidente del Consiglio ...