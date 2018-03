Elezioni | a Palermo si ristampano 200mila schede Errori anche a Mantova per le regionali

Elezioni : Grasso chiude campagna elettorale a Palermo : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Chiusura della campagna elettorale nazionale a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, sarà domani alle 18 a piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima. Insieme a Grasso saranno sul palco Rossella

Elezioni : Grasso chiude campagna elettorale a Palermo : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – Chiusura della campagna elettorale nazionale a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, sarà domani alle 18 a piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima. Insieme a Grasso saranno sul palco Rossella Muroni, Pippo Civati, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava. Previste le esibizioni musicali di 12BBR, Davide ...

Elezioni : un finto Salvini per strade Palermo 'Dicevo che puzzate - ora voglio vostro voto' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Giovedì mattina un finto Matteo Salvini girerà per le strade di Palermo in decappottabile seguito da tre camion con vele 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Sui cartelloni sarà scritto “Ho detto che puzzate. Ora

Cortei ad alta tensione Sgomberi e contusi a Milano Elezioni - allarme a Roma e Palermo : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

A Palermo le sElezioni di Avanti un altro di Bonolis. Ecco come partecipare : Si terranno a Palermo le selezioni per la popolare trasmissione televisiva di Canale 5 'Avanti un altro', di Paolo Bonolis. Dopo Bari, Firenze, Milano, Fiuggi, Verona, Roma e Torino, la Redazione di '...

Elezioni - da Forza Nuova al corteo antifascista : le manifestazioni a Bologna - Roma e Palermo : Dal corteo antifascista a Roma, dove arriveranno 350 pullman da tutta Italia, fino a quello di Forza Nuova a Palermo. Sono tante le manifestazioni previste nel fine settimana, l’ultimo prima delle Elezioni di domenica 4 marzo. Nella capitale, per limitare i disagi, tutte le iniziative si concentreranno nel pomeriggio di sabato tra le 14 e e 16. Tremila gli uomini delle forze dell’ordine impiegati tra cortei e manifestazioni. ...

Elezioni : Di Maio il 26 febbraio a Palermo - '4 marzo cambiamo sorti Paese' : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà in Sicilia a Palermo lunedì prossimo alle 19 al Teatro Biondo in via Roma 258. L’appuntamento rientra nell'ambito del Rally per l’Italia attraverso il quale sta raccontando ai cittadini italiani il progra

Elezioni - Renzi a Palermo : “Solidarietà a militante Fn pestato. Diamoci una regolata - abbassiamo i toni” : “Io sono di quanto più lontano da Forza Nuova esista, ma voglio dare da questo palco tutta la mia solidarietà a quell’uomo che è stato picchiato. Diamoci una regolata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Palermo, commentando il pestaggio di Massimo Ursino. “Solidarietà anche al militante di Potere al Popolo ferito a Perugia. Dobbiamo abbassare i toni – ha ribadito – dobbiamo capire che non è ...

Elezioni : ‘no a comizio Fn a Palermo’ - appello associazioni a prefetto e questore (2) : (AdnKronos) – Da qui la richiesta alla Prefettura e alla Questura di negare l’autorizzazione a svolgere “qualsivoglia iniziativa promossa da Forza Nuova e da altre formazioni di estrema destra e di avviare un’indagine per accertare i reati di apologia di fascismo e ricostituzione del disciolto partito fascista”. Al Comune, invece, le associazioni chiedono di “negare la concessione di spazi pubblici per ...

Elezioni : ‘no a comizio Fn a Palermo’ - appello associazioni a prefetto e questore : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – No al comizio di Roberto Fiore a Palermo. E’ la richiesta che una ventina di associazioni palermitane hanno rivolto al prefetto, al questore e al sindaco di Palermo perché venga negata l’autorizzazione alla manifestazione prevista per sabato prossimo nel capoluogo siciliano del leader di Forza Nuova, candidato alle elezione del 4 marzo nella lista ‘Italia agli italiani’. ...

Elezioni : Fn - comizio di Fiore a Palermo il 24 febbraio : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, candidato alla presidenza del consiglio della lista Italia agli Italiani, sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. “Non vogliamo fare i misteriosi – spiega Massimo Ursino, responsabile provinciale di Forza Nuova nel palermitano – ma garantire la necessaria sicurezza all’evento in un momento in cui, anche da ...

Acqua : Palazzotto (LeU) - turnazione a Palermo? Rimpallo fra Comune e Regione fino a Elezioni : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Il palleggio tra il Comune di Palermo e la presidenza della Regione per stabilire chi debba decidere la turnazione dell’Acqua nel capoluogo siciliano è il segnale di una evidente assenza di strategia su come affrontare la crisi idrica. E' la dimostrazione che lo stato